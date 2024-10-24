Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập bản vẽ triển khai thi công, phê duyệt vật liệu, bảng mẫu.

- Tính toán vật tư để đặt hàng.

- Tính toán các thông số chuyển cho xưởng sản xuất cắt ghép.

- Lập dự toán chi phí công trình.

- Báo cáo trưởng phòng các công việc hàng ngày.

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành cơ khí, xây dựng dân dụng, kiến trúc, kết cấu

- Sử dụng tốt các phần mềm: Office, Autocad, Revit (Ưu tiên), Một số phần mềm đồ họa khác (Lợi thế)

- Ưu tiên biết tính toán kết cấu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

-

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: du lịch, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm.

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Thu nhập từ 8-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin