Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lập bản vẽ triển khai thi công, phê duyệt vật liệu, bảng mẫu.
- Tính toán vật tư để đặt hàng.
- Tính toán các thông số chuyển cho xưởng sản xuất cắt ghép.
- Lập dự toán chi phí công trình.
- Báo cáo trưởng phòng các công việc hàng ngày.
- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành cơ khí, xây dựng dân dụng, kiến trúc, kết cấu
- Sử dụng tốt các phần mềm: Office, Autocad, Revit (Ưu tiên), Một số phần mềm đồ họa khác (Lợi thế)
- Ưu tiên biết tính toán kết cấu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: du lịch, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm.
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Thu nhập từ 8-15tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
