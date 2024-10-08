Tuyển Cán Bộ Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Chung - Di Trạch, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức thi công công trình, thực hiện công việc cụ thể theo sự phân công trực tiếp của Chỉ huy trưởng;

- Trực tiếp hoặc phối hợp cùng các bộ phận khác làm việc với TVGS, Cán bộ giám sát của CĐT về các vấn đề kỹ thuật;

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại hiện trường...

- Quản lý, đôn đốc các nhà thầu phụ, tổ đội thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công;

- Báo cáo Chỉ huy trưởng khi có các vấn đề phát sinh cần xử lý, chủ động đề xuất phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trên công trường;

- Quản lý và kiểm soát vật tư, vật liệu, thiết bị tại công trường;

- Lập và quản lý Hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công công trình;

- Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Xây dựng.

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có trách nhiệm trong công việc

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.

- Hỗ trợ bữa ăn tại Dự án.

- Tham gia BHXH theo quy định

- Các chế độ khác: theo quy định của pháp luật và Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

