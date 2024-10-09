Tuyển Hành chính Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ hoạch định chiến lược
Tham mưu cho CEO đối với việc xây dựng và triển khai các kế hoạch chiến lược nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức. Thực hiện các nghiên cứu và phân tích cần thiết để hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược và các nỗ lực phát triển kinh doanh.
Tham mưu cho CEO đối với việc xây dựng và triển khai các kế hoạch chiến lược nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức.
Thực hiện các nghiên cứu và phân tích cần thiết để hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược và các nỗ lực phát triển kinh doanh.
2. Quản lý và giám sát việc triển khai các dự án
Trực tiếp điều hành và giám sát các dự án được giao phó nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và tối ưu nguồn lực theo kế hoạch đã đề ra. Dự đoán và có các biện pháp đối ứng với các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai.
Trực tiếp điều hành và giám sát các dự án được giao phó nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và tối ưu nguồn lực theo kế hoạch đã đề ra.
Dự đoán và có các biện pháp đối ứng với các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai.
3. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại
Là cầu nối đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa CEO và các phòng ban trong công ty; giúp các quyết định, thông tin, sáng kiến... được truyền đạt kịp thời và thông suốt. Hỗ trợ CEO hoặc trực tiếp đại diện phụ trách việc tiếp đón, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, các cơ quan ban ngành. Tìm kiếm, xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, mở rộng các cơ hội và tiềm năng kinh doanh.
Là cầu nối đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa CEO và các phòng ban trong công ty; giúp các quyết định, thông tin, sáng kiến... được truyền đạt kịp thời và thông suốt.
Hỗ trợ CEO hoặc trực tiếp đại diện phụ trách việc tiếp đón, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, các cơ quan ban ngành.
Tìm kiếm, xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, mở rộng các cơ hội và tiềm năng kinh doanh.
4. Hỗ trợ các công tác hành chính
Quản lý lịch trình của CEO, bao gồm sắp xếp và điều phối các lịch hẹn, sự kiện theo yêu cầu, đảm bảo sự hiệu quả và hợp lý. Chuẩn bị và xử lý các tài liệu thuyết trình, chương trình họp, báo cáo và các kế hoạch hành động cần theo dõi sau cuộc họp.
Quản lý lịch trình của CEO, bao gồm sắp xếp và điều phối các lịch hẹn, sự kiện theo yêu cầu, đảm bảo sự hiệu quả và hợp lý.
Chuẩn bị và xử lý các tài liệu thuyết trình, chương trình họp, báo cáo và các kế hoạch hành động cần theo dõi sau cuộc họp.
5. Đảm bảo tính tuân thủ
Theo dõi sát sao các vấn đề và đảm bảo mọi hoạt động vận hành tuân thủ nghiêm túc theo quy định pháp luật và đúng theo quy trình, quy định của công ty.Có các phương án, kế hoạch để xử lý và hạn chế rủi ro về mặt vận hành và pháp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại giao,...ưu tiên các bạn từ trường Ngoại Giao, Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, RMIT... hoặc các bạn đã có thời gian tốt nghiệp và làm việc ở nước ngoài Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm việc Trợ lý cấp cao (Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT) hoặc tại các vị trí như Phát triển kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án... Đã từng đảm nhiệm chính các công việc: tham mưu chiến lược, quản lý dự án, phụ trách đối nội - đối ngoại Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng (bắt buộc) Ưu tiên các bạn có hiểu biết, đam mê về Marketing, Truyền thông, Giải trí, Âm nhạc Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý dự án Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu, viết báo cáo Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tích cực Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt và hiệu quả, tư duy hệ thống và logic Theo đuổi tư duy trao giá trị (kiến tạo và chia sẻ)
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại giao,...ưu tiên các bạn từ trường Ngoại Giao, Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, RMIT... hoặc các bạn đã có thời gian tốt nghiệp và làm việc ở nước ngoài
Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm việc Trợ lý cấp cao (Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT) hoặc tại các vị trí như Phát triển kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án...
Đã từng đảm nhiệm chính các công việc: tham mưu chiến lược, quản lý dự án, phụ trách đối nội - đối ngoại
Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng (bắt buộc)
Ưu tiên các bạn có hiểu biết, đam mê về Marketing, Truyền thông, Giải trí, Âm nhạc
Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý dự án
Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu, viết báo cáo
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tích cực
Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt và hiệu quả, tư duy hệ thống và logic
Theo đuổi tư duy trao giá trị (kiến tạo và chia sẻ)

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: thương lượng Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng Hỗ trợ máy tính làm việc Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc Được đào tạo và được hướng dẫn bởi đội ngũ Quản lý.
Mức lương khởi điểm: thương lượng
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng
Hỗ trợ máy tính làm việc
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi đội ngũ Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

