Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Theo sát kế hoạch mở lớp học và chỉ tiêu tái đăng ký gói học (hàng tuần).

- Tư vấn khóa học tiếp theo cho các phụ huynh và học sinh hiện tại.

- Theo dõi lớp học đã hoàn thành hàng tháng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu tái đăng ký của khách hàng.

- Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm, xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng.

- Xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng dựa trên quy trình chăm sóc khách hàng.

- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng.

- Chuẩn bị cho việc mở lớp học và quản lý thông tin lớp học.

- Chuẩn bị chứng chỉ cho các lớp học đã hoàn thành..