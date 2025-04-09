Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại ILA Vietnam
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo sát kế hoạch mở lớp học và chỉ tiêu tái đăng ký gói học (hàng tuần).
- Tư vấn khóa học tiếp theo cho các phụ huynh và học sinh hiện tại.
- Theo dõi lớp học đã hoàn thành hàng tháng.
- Xử lý các vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu tái đăng ký của khách hàng.
- Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm, xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng.
- Xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng dựa trên quy trình chăm sóc khách hàng.
- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng.
- Chuẩn bị cho việc mở lớp học và quản lý thông tin lớp học.
- Chuẩn bị chứng chỉ cho các lớp học đã hoàn thành..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại ILA Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ILA Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
