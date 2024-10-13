Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Sản phẩm: Giải pháp đào tạo cử nhân trực tuyến.

- Quy mô phòng: 10 - 15 nhân sự chuyên viên

- Mô tả công việc:

Xây dựng và phát triển các hoạt động chăm sóc học viên để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho học viên. Quản trị và phát triển nhân sự trong bộ phận bằng các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, coaching định kỳ theo các nhóm nhân sự. Xử lý các vấn đề phát sinh và nhu cầu đặc biệt từ sinh viên, đảm bảo quyền lợi học tập và quá trình học tập xuyên suốt của sinh viên. Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Xây dựng và phát triển các hoạt động chăm sóc học viên để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho học viên.

Quản trị và phát triển nhân sự trong bộ phận bằng các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, coaching định kỳ theo các nhóm nhân sự.

Xử lý các vấn đề phát sinh và nhu cầu đặc biệt từ sinh viên, đảm bảo quyền lợi học tập và quá trình học tập xuyên suốt của sinh viên.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh năm 1988 – 1995. Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành liên quan tới kinh tế, quản trị kinh doanh, tâm lý học. Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý với quy mô từ 10 trở lên nhân sự. Có kinh nghiệm làm trong môi trường giáo dục, đào tạo trực tuyến là một lợi thế. Sử dụng các ứng dụng văn phòng Excel, Powerpoint, các ứng dụng Internet đặc biệt Google Suite (G-Sheet, G-Slide, G-Meet ...).

Nữ, sinh năm 1988 – 1995.

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Ưu tiên các chuyên ngành liên quan tới kinh tế, quản trị kinh doanh, tâm lý học.

Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý với quy mô từ 10 trở lên nhân sự.

Có kinh nghiệm làm trong môi trường giáo dục, đào tạo trực tuyến là một lợi thế.

Sử dụng các ứng dụng văn phòng Excel, Powerpoint, các ứng dụng Internet đặc biệt Google Suite (G-Sheet, G-Slide, G-Meet ...).

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 20.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó: Lương cứng theo level: từ 15.000.000 – 33.000.000 VNĐ/tháng Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 7.500.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/quý. Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương. Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,... Cơ chế phúc lợi khác: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Tổng thu nhập: 20.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng.

Trong đó: Lương cứng theo level: từ 15.000.000 – 33.000.000 VNĐ/tháng Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 7.500.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/quý.

Lương cứng theo level: từ 15.000.000 – 33.000.000 VNĐ/tháng Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 7.500.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/quý.

Lương cứng theo level: từ 15.000.000 – 33.000.000 VNĐ/tháng

Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 7.500.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/quý.

Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.

Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...

Cơ chế phúc lợi khác: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin