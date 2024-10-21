Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận học viên, xếp lớp cho học viên phù hợp trình độ đã có. Theo dõi tiến trình học tập và chăm sóc học viên trong suốt khoá học Làm việc trực tiếp và hỗ trợ giáo viên Nhật về vấn đề giảng dạy Kết hợp với bộ phận chuyên môn/ quản lý giáo viên để cải thiện chất lượng đào tạo. Giải đáp thắc mắc liên quan đến tiếng Nhật trong chương trình học cho HV
Tiếp nhận học viên, xếp lớp cho học viên phù hợp trình độ đã có.
Theo dõi tiến trình học tập và chăm sóc học viên trong suốt khoá học
Làm việc trực tiếp và hỗ trợ giáo viên Nhật về vấn đề giảng dạy
Kết hợp với bộ phận chuyên môn/ quản lý giáo viên để cải thiện chất lượng đào tạo.
Giải đáp thắc mắc liên quan đến tiếng Nhật trong chương trình học cho HV

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tối thiểu N3. Tiếng Anh là 1 lợi thế (Công ty định hướng các dự án ngoài lãnh thổ Việt Nam nên có Tiếng Anh sẽ là cơ hội để phát triển xa hơn) Ưu tiên tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, đối ngoại, giáo dục Có laptop cá nhân
Tiếng Nhật tối thiểu N3.
Tiếng Anh là 1 lợi thế (Công ty định hướng các dự án ngoài lãnh thổ Việt Nam nên có Tiếng Anh sẽ là cơ hội để phát triển xa hơn)
Ưu tiên tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, đối ngoại, giáo dục
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác như: Marketing, làm việc với đối tác,... đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo. Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty. Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn. Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc Du lịch công ty, du lịch nội bộ theo phòng
Có cơ hội được học tập những kỹ năng ngoài chuyên môn khác như: Marketing, làm việc với đối tác,... đặc biệt là được tham gia chương trình đào tạo nội bộ tăng khả năng tin học văn phòng do chuyên gia của công ty trực tiếp đào tạo.
Được đào tạo trở thành trưởng nhóm/phó phòng, quản lý nhóm hoặc dự án khác của công ty.
Được tạo điều kiện về thời gian và chi phí khi tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn.
Thưởng nóng hàng tháng khi đạt thành tích xuất sắc
Du lịch công ty, du lịch nội bộ theo phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

