Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Gọi điện,... (Công ty cung cấp Data sẵn và hỗ trợ chi phí đăng tin).

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai.

Hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....

Duy trì mạng lưới khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng các kế hoạch tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng mới.

Tìm hiểu, cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất về các dự án mà công ty đang triển khai tới khách hàng.

Nâng cao các kĩ năng: tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc khách,....thường xuyên thông qua các buổi đào tạo hàng tuần của công ty.

Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc: Fulltime

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chỉn chu.

Có niềm đam mê với kinh doanh và mong muốn làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết,...

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản tới khi chốt được giao dịch.

Có laptop và phương tiện đi lại phục vụ cho công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản 5 - 15 triệu + KPI + Hoa hồng + Thưởng nóng => Thu nhập Upto 15 - 50 triệu

Hoa hồng lên tới 3% (có luỹ tiến), tối thiểu 80 triệu / giao dịch

Thưởng nóng liền tay sau khi kí hợp đồng: tiền mặt, điện thoại,...

Hỗ trợ chi phí Maketing 70 - 90% (Sẽ có luỹ tiến theo giá trị giao dịch).

Được tiếp cận với nguồn hàng lên tới 10.000 sản phẩm từ các chủ đầu tư uy tín như VinGroup, Sun Group, 36 Bộ Quốc Phòng....

Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật.

Được đào tạo MIỄN PHÍ công thức chốt SALE siêu chất đến từ Ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm.

Làm việc trong môi trung năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Tham gia các khóa học đào tạo chuyên nghiệp.

Văn phòng hạng A sang xịn, cơ sở vật chất hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển

