Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM
- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hiểu các sản phẩm và dịch vụ của công ty
Xác định khách hàng tiềm năng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Thực hiện các hoạt động bán hàng, ví dụ như thăm khách hàng; thảo luận về sản phẩm và dịch vụ; lập báo giá và hợp đồng để đạt được mục tiêu bán hàng đã đề ra.
Thu thập thông tin thị trường để có kế hoạch bán hàng phù hợp.
Hỗ trợ Trưởng phòng Bán hàng để đạt được mục tiêu của nhóm
Quản lý và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng và đối tác hiện tại
Lập kế hoạch khuyến mãi cho khách hàng quan trọng, khách hàng mục tiêu để phát triển kinh doanh
Báo cáo cho Trưởng phòng Bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu khách hàng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng / tiếp thị, ưu tiên trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp.
Sử dụng tốt tiếng Anh (hoặc 1 ngoại ngữ) viết và nói trong lĩnh vực liên quan
Kỹ năng Microsoft Office tốt.
Tận tâm, cẩn thận, linh hoạt, năng động
Tại CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và phụ cấp/thưởng tháng 13 theo quy định của công ty, 12 ngày nghỉ phép năm. Sau 5 năm làm việc, mỗi năm được tăng 1 ngày phép và không quá 18 ngày phép/năm
Đánh giá lương hàng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển
Hoạt động outing hàng năm
