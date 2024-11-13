Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu các sản phẩm và dịch vụ của công ty
Xác định khách hàng tiềm năng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Thực hiện các hoạt động bán hàng, ví dụ như thăm khách hàng; thảo luận về sản phẩm và dịch vụ; lập báo giá và hợp đồng để đạt được mục tiêu bán hàng đã đề ra.
Thu thập thông tin thị trường để có kế hoạch bán hàng phù hợp.
Hỗ trợ Trưởng phòng Bán hàng để đạt được mục tiêu của nhóm
Quản lý và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng và đối tác hiện tại
Lập kế hoạch khuyến mãi cho khách hàng quan trọng, khách hàng mục tiêu để phát triển kinh doanh
Báo cáo cho Trưởng phòng Bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ, từ 2000-1991
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu khách hàng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng / tiếp thị, ưu tiên trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp.
Sử dụng tốt tiếng Anh (hoặc 1 ngoại ngữ) viết và nói trong lĩnh vực liên quan
Kỹ năng Microsoft Office tốt.
Tận tâm, cẩn thận, linh hoạt, năng động

Tại CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh : 12 Triệu + Hoa hồng => Thu nhập từ 18 triệu (Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Lương và phụ cấp/thưởng tháng 13 theo quy định của công ty, 12 ngày nghỉ phép năm. Sau 5 năm làm việc, mỗi năm được tăng 1 ngày phép và không quá 18 ngày phép/năm
Đánh giá lương hàng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển
Hoạt động outing hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SQC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Zen, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

