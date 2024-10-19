Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu verosa park, Phường Phú Hữu, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tiếp nhận đơn hàng của công ty – tư vấn sản phẩm cho khách hàng – gặp KH khi cần thiết ( được đào tạo )
- Đối tượng khách hàng: các cơ sở , công xưởng Việt Nam / Đài Loan / Trung Quốc / Hàn quốc
- Chăm sóc khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng mới (online)
- Chốt sales dựa trên nguồn công ty ( có Data KH + chu kì hoạt động )
- Nộp báo cáo mỗi tuần
- Kế hoạch công việc mỗi ngày
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, sale
- Vui vẻ cởi mở và luôn trên tinh thần TÍCH CỰC
- TRUNG THÀNH + KIÊN NHẪN + CHỦ ĐỘNG trong công việc và mọi việc bản thân
- Yêu thích công việc tư vấn , giao tiếp khách hàng.
- Có khả năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch / chiến lược và HÀNH ĐỘNG để đạt mục tiêu.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung
- Vui vẻ cởi mở và luôn trên tinh thần TÍCH CỰC
- TRUNG THÀNH + KIÊN NHẪN + CHỦ ĐỘNG trong công việc và mọi việc bản thân
- Yêu thích công việc tư vấn , giao tiếp khách hàng.
- Có khả năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch / chiến lược và HÀNH ĐỘNG để đạt mục tiêu.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng.
- Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng quý
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước và một số chế độ riêng của công ty
- Chế độ du lịch hàng năm trong nước, nước ngoài
- Thời gian: 8h00- 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
- Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng quý
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước và một số chế độ riêng của công ty
- Chế độ du lịch hàng năm trong nước, nước ngoài
- Thời gian: 8h00- 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI