Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu verosa park, Phường Phú Hữu, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng của công ty – tư vấn sản phẩm cho khách hàng – gặp KH khi cần thiết ( được đào tạo )
- Đối tượng khách hàng: các cơ sở , công xưởng Việt Nam / Đài Loan / Trung Quốc / Hàn quốc
- Chăm sóc khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng mới (online)
- Chốt sales dựa trên nguồn công ty ( có Data KH + chu kì hoạt động )
- Nộp báo cáo mỗi tuần
- Kế hoạch công việc mỗi ngày

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, sale
- Vui vẻ cởi mở và luôn trên tinh thần TÍCH CỰC
- TRUNG THÀNH + KIÊN NHẪN + CHỦ ĐỘNG trong công việc và mọi việc bản thân
- Yêu thích công việc tư vấn , giao tiếp khách hàng.
- Có khả năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch / chiến lược và HÀNH ĐỘNG để đạt mục tiêu.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng.
- Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng quý
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước và một số chế độ riêng của công ty
- Chế độ du lịch hàng năm trong nước, nước ngoài
- Thời gian: 8h00- 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 57/11 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

