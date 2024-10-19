Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu verosa park, Phường Phú Hữu, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng của công ty – tư vấn sản phẩm cho khách hàng – gặp KH khi cần thiết ( được đào tạo )

- Đối tượng khách hàng: các cơ sở , công xưởng Việt Nam / Đài Loan / Trung Quốc / Hàn quốc

- Chăm sóc khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng mới (online)

- Chốt sales dựa trên nguồn công ty ( có Data KH + chu kì hoạt động )

- Nộp báo cáo mỗi tuần

- Kế hoạch công việc mỗi ngày

- Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, sale

- Vui vẻ cởi mở và luôn trên tinh thần TÍCH CỰC

- TRUNG THÀNH + KIÊN NHẪN + CHỦ ĐỘNG trong công việc và mọi việc bản thân

- Yêu thích công việc tư vấn , giao tiếp khách hàng.

- Có khả năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch / chiến lược và HÀNH ĐỘNG để đạt mục tiêu.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng.

- Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng quý

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước và một số chế độ riêng của công ty

- Chế độ du lịch hàng năm trong nước, nước ngoài

- Thời gian: 8h00- 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM Ý VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.