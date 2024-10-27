Tuyển Chạy Ads thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VOV lô biệt thự trong khu VOV, 01 TT4, tổ 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Shop nhằm gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến cho sản phẩm giấy của nhãn hàng. Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo dựa trên phân tích hành vi người dùng và dữ liệu về hiệu suất (CPC, CTR, ROAS, Conversion Rate,...) để đạt mục tiêu kinh doanh. Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo TikTok Shop theo thời gian thực, điều chỉnh chiến lược để nâng cao hiệu suất bán hàng. Đánh giá, theo dõi và đưa ra đề xuất các video chạy ads với team MKT Sử dụng các công cụ quảng cáo cho các chiến dịch quảng cáo (mẫu quảng cáo, từ khóa, đối tượng khách hàng) để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch. Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo không vượt quá mức ngân sách cho phép mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu. Nghiên cứu xu hướng và các tính năng mới của TikTok Shop, liên tục cập nhật kiến thức để áp dụng cho các chiến dịch quảng cáo.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Shop nhằm gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến cho sản phẩm giấy của nhãn hàng.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Shop

Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo dựa trên phân tích hành vi người dùng và dữ liệu về hiệu suất (CPC, CTR, ROAS, Conversion Rate,...) để đạt mục tiêu kinh doanh.

Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo TikTok Shop theo thời gian thực, điều chỉnh chiến lược để nâng cao hiệu suất bán hàng.

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch

Đánh giá, theo dõi và đưa ra đề xuất các video chạy ads với team MKT

Sử dụng các công cụ quảng cáo cho các chiến dịch quảng cáo (mẫu quảng cáo, từ khóa, đối tượng khách hàng) để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Sử dụng các công cụ quảng cáo

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo không vượt quá mức ngân sách cho phép mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu.

Quản lý ngân sách quảng cáo

Nghiên cứu xu hướng và các tính năng mới của TikTok Shop, liên tục cập nhật kiến thức để áp dụng cho các chiến dịch quảng cáo.

Nghiên cứu xu hướng và các tính năng mới của TikTok Shop

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên TikTok Shop hoặc các nền tảng TMĐT tương tự, ưu tiên ứng viên từng làm việc với sản phẩm FMCG hoặc các sản phẩm tiêu dùng khác. Hiểu biết sâu sắc về hệ thống quảng cáo của TikTok Shop và các quy định, chính sách liên quan. Kỹ năng sáng tạo nội dung video và bắt kịp xu hướng mới trên TikTok để thu hút khách hàng tiềm năng. Khả năng phân tích và tối ưu hóa dữ liệu, biết cách đọc hiểu và sử dụng các chỉ số quảng cáo để điều chỉnh chiến dịch kịp thời. Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như Marketing, Thiết kế, và Kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên TikTok Shop hoặc các nền tảng TMĐT tương tự, ưu tiên ứng viên từng làm việc với sản phẩm FMCG hoặc các sản phẩm tiêu dùng khác.

Kinh nghiệm:

Hiểu biết sâu sắc về hệ thống quảng cáo của TikTok Shop và các quy định, chính sách liên quan.

Hiểu biết sâu sắc về hệ thống quảng cáo của TikTok Shop

Kỹ năng sáng tạo nội dung video và bắt kịp xu hướng mới trên TikTok để thu hút khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng sáng tạo nội dung video

Khả năng phân tích và tối ưu hóa dữ liệu, biết cách đọc hiểu và sử dụng các chỉ số quảng cáo để điều chỉnh chiến dịch kịp thời.

Khả năng phân tích và tối ưu hóa dữ liệu

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc.

Tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như Marketing, Thiết kế, và Kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMONLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 7.000.000 - 15.000.000 vnđ + Thưởng hoa hồng theo doanh số và hiệu quả chiến dịch, không giới hạn thu nhập. Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng. Được đào tạo bài bản về nền tảng TikTok Shop và các kỹ năng liên quan đến quảng cáo số. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định, thưởng hàng tháng/quý/năm dựa trên hiệu suất công việc.

Thu nhập hấp dẫn: 7.000.000 - 15.000.000 vnđ + Thưởng hoa hồng theo doanh số và hiệu quả chiến dịch, không giới hạn thu nhập.

Thu nhập hấp dẫn:

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng.

Cơ hội thăng tiến

Được đào tạo bài bản về nền tảng TikTok Shop và các kỹ năng liên quan đến quảng cáo số.

Được đào tạo bài bản về nền tảng TikTok Shop

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định, thưởng hàng tháng/quý/năm dựa trên hiệu suất công việc.

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMONLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin