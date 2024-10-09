Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức thực hiện công tác thanh quyết toán với CĐT đúng thời hạn:

- Căn cứ tiến độ hợp đồng, lập kế hoạch sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn trình CHT, Giám đốc đội để đảm bảo kế hoạch nguồn thu, dòng tiền của dự án cũng như công ty.

- Kiểm soát khối lượng, tình trạng thực hiện các công việc theo hợp đồng

- Cung cấp dữ liệu để CHT làm việc với CDT, TVGS và thay mặt CHT khi được ủy quyền làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác văn phòng

- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho khối văn phòng phù hợp với chức năng, điểm mạnh. Căn cứ tình hình thực tế và so sánh nhân lực theo định biên để đề xuất bổ sung cán bộ đảm bảo hoạt động

- Cung cấp các dữ liệu cần thiết để CHT, Giám đốc đội

- Lên phương án khắc phục, phòng ngừa các sai sót trong quá trình triển khai

Kiểm soát thanh quyết toán thầu phụ, nhân công, nhà cung cấp đúng định mức công ty:

- Kiểm tra, rà soát các hồ sơ thanh quyết toán của thầu phụ, nhà cung cấp, nhân công đảm bảo đúng và đủ.

- Tham mưu cho CHT về một số đơn giá bổ sung, hỗ trợ CHT trong việc dự trù các khoản chi phí trên công trường.

- Cung cấp dữ liệu để CHT làm việc với các bên liên quan, và phòng ban Công ty.

Quản lý nguồn Nhân lực và phối kết hợp các nhóm chức năng khác để thi công đạt tiến độ - an toàn – chất lượng:

- Phối hợp với phòng hợp đồng để xác nhận đầu việc, khối lượng thực tế phát sinh và có báo giá kịp thời

- Phối hợp với phòng hợp đồng để xác nhận đầu việc, khối lượng thực tế phát sinh và có báo giá kịp thời.

- Phối hợp với các nhóm thực hiện HSE, QS để đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả tài chính.

- Cập nhật kịp thời những thay đổi so với thiết kế để triển khai đúng yêu cầu thay đổi.

- Nghiêm cứu hợp đồng, thực tế thi công , đưa ra phương án thanh toán phù hợp để đề xuất các phòng ban thay đổi lịch trình thanh toán chưa phụ hợp trong hợp đồng đã ký (nếu có).

- Phối hợp bản vẽ kết cấu, kiến trúc, M&E để tìm ra các điểm không phù hợp và đưa ra giải pháp tối ưu.

Hoàn thành các công việc chung của công trường, công ty:

- Lập tiến độ chi tiết thi công trên công trường căn cứ theo tiến độ HĐ.

- Triển khai kịp thời mọi chủ trương, chính sách ... của Công ty hoặc BCH Công trường

- Đào tạo nhân sự mới, giám sát và báo cáo kết quả làm việc của các cán bộ văn phòng với CHT.

- Tham gia đẩy đủ các cuộc họp, hội thảo, huấn luyện,...

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CHT.

- Làm việc tại các dự án của Công ty theo khu vực được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành Kỹ sư: Chuyên nghành XDDD&CN, kỹ thuật công trình... Kinh nghiệm

Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành Kỹ sư: Chuyên nghành XDDD&CN, kỹ thuật công trình...

Kinh nghiệm

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về giám sát thi công các dự án dân dụng cao tầng

- Có kinh nghiệm về kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường;

- Chịu áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, hiểu rõ công việc;

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo;

- Kỹ năng xử lý sự cố;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo năng lực, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn). Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc theo quý, 04 lần/năm. Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm. Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp. Hỗ trợ ăn trưa. Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng. Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC. Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu. Khám sức khỏe định kỳ. Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.