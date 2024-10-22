Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

- Tiếp nhận, quản lý và giám sát quá trình triển khai dự án của công ty.

- Lên kế hoạch triển khai dự án: Thiết kế thi công, sản xuất, nhập hàng, thi công lắp đặt, thanh quyết toán...

- Tính toán bóc khối lượng cho công trình.

- Thiết kế, lập dự toán và báo giá công trình (sẽ được hướng dẫn nếu chưa biết)

- Hướng dẫn và chỉ bảo giám sát công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành:

+ Xây dựng

+ Cơ khí

+ Điện dân dụng, công nghiệp

+ Điện lạnh

+ Hệ thống điện, tự động hóa

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cán bộ Quản lý dự an, Chỉ huy trưởng công trình hoặc nhiều năm trong vị trí tương tự.

- Nắm vững thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình xây lắp.

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự thi công xây lắp

- Biết vẽ autocad, biết triển khai bản vẽ SHOP;

- Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động, kiểm soát công việc và chịu được áp lực cao công việc;

- Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp, có tinh thần trách nhiệm với công việc;

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực (14-25 triệu)

- Được đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Bộ luật lao động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của Công ty theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Được làm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

