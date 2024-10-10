Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

- Đã từng làm chỉ huy trưởng công trường (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hầm công trình nhà ở dân dụng, nhà ở gia đình, thi công nhà phố cổ. Hiểu biết về phương pháp thi công nhà phố cổ).

- Đã từng thi công phương pháp semi – topdown, cọc nhồi loại nhỏ (cọc mini)

- Phụ trách toàn bộ các hoạt động thi công tại dự án được giao, đảm bảo dự án được thực hiện thông suốt, đạt hiệu quả cao.

- Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công trường.

- Thực hiện và tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước Công ty về hoạt động thi công của dự án.

- Quan hệ, phối hợp trực tiếp với các phòng chức năng của Công ty, chủ đầu tư, nhà thầu phụ và các nhà cung cấp để giải quyết các công việc liên quan đến dự án được giao.

- Tham gia lập tiến độ thi công chi tiết và chủ trì triển khai thi công cho dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường, đúng theo tiến độ đã được duyệt.;

- Bố trí công việc, phân giao nhiệm vụ và kiểm soát công việc các nhân sự thuộc trong phạm vi phụ trách.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng

- Sử dụng thành thạo Autocad và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20-30 triệu

- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội phát triển.

- Các chế độ khác như: BHXH, BHYT, BHTN theo Quy chế của Công ty và Quy định của Nhà nước.

- Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ QUÂN

