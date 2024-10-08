Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Mức lương 25 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 25 - 27 Triệu

Tổng hợp và phân tích báo cáo, báo cáo tiến độ thi công, thi hành nhiệm vụ theo quy định. Trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan về tiến độ thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình. Bóc tách khối lượng, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình Phối hợp và làm việc với các bên liên quan: tổ đội thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ thanh toán,.... hoàn thành các nhiệm vụ được giao Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệm thu, bàn giao Quản lý, giám sát các công việc tại công trường Làm việc với chính quyền, cơ quan liên quan trong quá trình thi công Lưu giữ tài liệu hồ sơ của công trình thi công. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng cầu đường, giao thông hạ tầng Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II ngành cầu đường Có kinh nghiệm chỉ huy trưởng thi công các công trình giao thông tại các tỉnh thành Đông, Tây Nam Bộ có vốn ngân sách nhà nước Hiểu rõ hồ sơ đấu thầu, quy trình thẩm định và phê duyệt dự án Lập hồ sơ dự toán, thanh quyết toán công trình Sử dụng được máy thuỷ bình, kinh vĩ, trắc đạt phục vụ thi công Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên ngành Có khả năng tổ chức và vận hành đội ngũ, khả năng ngoại giao, xử lý và làm việc với các đơn vị liên quan Ngoại ngữ: ưu tiên Tiếng Anh. Chăm chỉ, Trung thực Ưu tiên: Nam từ 30-45 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 26 - 24 triệu (Trao đổi minh bạch) Nghỉ lễ tết hưởng full thu nhập Thưởng các ngày lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật Lương tháng 13 Được trang cấp/hỗ trợ các thiết bị/ dụng cụ phục vụ tốt cho công việc, cấp phát đồng phục miễn phí Được hỗ trợ Công tác, đi lại Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức Được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc Được tham gia nghỉ dưỡng theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

