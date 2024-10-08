Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
- Hồ Chí Minh:
Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 25 - 27 Triệu
Tổng hợp và phân tích báo cáo, báo cáo tiến độ thi công, thi hành nhiệm vụ theo quy định.
Trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan về tiến độ thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.
Bóc tách khối lượng, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình
Phối hợp và làm việc với các bên liên quan: tổ đội thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ thanh toán,.... hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệm thu, bàn giao
Quản lý, giám sát các công việc tại công trường
Làm việc với chính quyền, cơ quan liên quan trong quá trình thi công
Lưu giữ tài liệu hồ sơ của công trình thi công.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng cầu đường, giao thông hạ tầng
Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II ngành cầu đường
Có kinh nghiệm chỉ huy trưởng thi công các công trình giao thông tại các tỉnh thành Đông, Tây Nam Bộ có vốn ngân sách nhà nước
Hiểu rõ hồ sơ đấu thầu, quy trình thẩm định và phê duyệt dự án
Lập hồ sơ dự toán, thanh quyết toán công trình
Sử dụng được máy thuỷ bình, kinh vĩ, trắc đạt phục vụ thi công
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên ngành
Có khả năng tổ chức và vận hành đội ngũ, khả năng ngoại giao, xử lý và làm việc với các đơn vị liên quan
Ngoại ngữ: ưu tiên Tiếng Anh.
Chăm chỉ, Trung thực
Ưu tiên: Nam từ 30-45 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 26 - 24 triệu (Trao đổi minh bạch)
Nghỉ lễ tết hưởng full thu nhập
Thưởng các ngày lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật
Lương tháng 13
Được trang cấp/hỗ trợ các thiết bị/ dụng cụ phục vụ tốt cho công việc, cấp phát đồng phục miễn phí
Được hỗ trợ Công tác, đi lại
Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức
Được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc
Được tham gia nghỉ dưỡng theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
