Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1148 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát về hồ sơ CO, CQ, QA, QS, QC.

- Lập, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thi công tổng thể của dự án.

- Tham gia kiểm tra công tác thiết kế, shoprwing, lập hồ sơ các gói thầu, phát sinh; Bóc tách khối lượng, lập dự toán, các hồ sơ chào thầu có liên quan.

- Phối hợp, tổ chức các cuộc họp với các tổ đội thi công, tổ công nhật để giải quyết thắc mắc khi có sự cố phát sinh xảy ra.

- Định kỳ có các buổi đào tạo về An Toàn Lao Động, kỹ thuật thi công với các tổ, đội, công nhân; Các cuộc họp tại dự án với các Tổ, Đội...

- Đại diện Công ty giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình thi công, các vấn đề phát sinh và nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán, hoàn công tại công trình theo đúng hợp đồng, phụ lục.

- Chịu trách nhiệm về vấn đề sai phạm của nhân viên, công nhân, các tổ, đội; Đảm bảo tốt hoạt động được phối hợp liên tục với chủ đầu tư, các tổ, đội.

- Hiểu rõ được nội dung công việc và điều khoản liên quan đến Hợp Đồng giữa chủ đầu tư, cũng như các tổ, đội với Cty MÔI TRƯỜNG XANH. Đồng thời phải nắm rõ được thiết kế và yêu cầu kỹ, mỹ thuật, chất lượng của dự án; qua đó có giải pháp đề xuất điều chỉnh và giải quyết công việc một cách hợp lý.

- Chịu trách nhiệm về kiểm tra, kiểm soát, bảo quản vật tư, máy móc, thiết bị ... trên công trình; Thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình, đảm bảo công tác Vệ Sinh, An Toàn Lao Động, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công trình thi công.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp tổ chức nghiệm thu từng công đoạn, từng hạng mục và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán với chủ đầu tư, với các Tổ, Đội. Lập hồ sơ khối lượng từng đợt thanh toán gửi lên nhóm Telegram Nội Bộ BCH hoặc gửi mail trình BGĐ và bộ phận kế toán liên quan xem xét hồ sơ trước khi ký gửi Chủ Đầu Tư và Tổ, Đội.

- Phối hợp liên lạc với chính quyền, an ninh của Sokha, an ninh địa phương, công tác dân vận trong quá trình thi công tại địa bàn (nếu cần).

- Sau khi dự án hoàn thành phải có đánh giá riêng về hiệu quả và rút kinh nghiệm thi công cho các dự án sau.

- Tuyển chọn và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc công ty MÔI TRƯỜNG XANH về các tổ, đội (nếu có).

- Định kỳ, mở các lớp học traning (đào tạo) cho anh em BCH về cách làm hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh - quyết toán, ATLĐ, Trắc đạc; các Tổ, Đội, công nhân về ATLĐ.

- Phối hợp, tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng, thanh toán với các Tổ, Đội; công nhật.

Tổ chức, quản lý, điều phối tài chính một cách hợp lý, hợp lệ, đúng qui trình, qui định của Cty.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty về mọi việc điều hành, quản lý, giám sát, hiệu quả với vai trò là Chỉ Huy Trưởng của dự án.

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc tất cả các vấn đề có liên quan của dự án.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thi công nhà cao tầng

- Có tư duy, tố chất lãnh đạo; có khả năng tổ chức, quản lý tốt

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng tiếng Anh : thành thạo

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

- Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có Kinh nghiệm làm việc với Chủ đầu tư, Tư Vấn và các nhà thợ phụ

Tại CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25-30 triệu (chưa bao gồm phụ cấp khi làm việc tại công trình và thường % dự án)

- Làm việc tại: Campuchia và Lào, theo dự án công trình hoặc văn phòng công ty theo sự phân công của BGĐ

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng tháng 13, thưởng theo dự án.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Được mua Cổ Phần công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.