Tuyển Xây dựng CÔNG TY CP TV XÂY DỰNG TNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đối Nội:

- Lập/ kiểm soát tiến độ tổng dự án theo tiến độ cam kết hợp đồng CĐT

- Lập/ kiểm soát biện pháp thi công tổng dự án

- Lập sơ đồ tổ chức, phân việc, kiểm soát công việc Ban chỉ huy công trường

- Lập kế hoạch vật tư, kiểm soát việc bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư của BCH theo quy trình vật tư

- Kiểm soát/xác nhận khối lượng thanh toán theo kỳ (15 và 30 hàng tháng) cho các đội nhân công, các thầu phụ theo quy trình thanh toán nội bộ

- Kiểm soát việc lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán CĐT theo hợp đồng

- Kiểm soát ngân sách thi công đã được duyệt

- Lập danh sách và đề xuất thầu phụ, nhân công, chủ trì họp Kick off đội nhân công, thầu phụ theo tiến độ đề ra

- Phối hợp với bộ phận mua hàng/QS trình mẫu vật tư, thầu phụ đến CĐT/TVGS, kiểm tra khối lượng, Spec vật liệu, tiến độ cấp hàng

- Kiểm soát các mốc thanh toán CĐT theo hợp đồng, kịp thời chuẩn bị các hồ sơ nghiệm thu phục vụ thanh toán giai đoạn và lên kế hoạch về các mốc thời gian thanh toán với các bộ phận Kế toán/dự án

Đối Ngoại:

- Đại diện cho công ty làm việc với CĐT/ TVGS tại dự án

- Làm việc với CĐT/TVGS về quy trình nghiệm thu/hồ sơ/thanh toán tại công trường

- Làm việc với CĐT/TVGS về các phát sinh/thay đổi tại công trường

- Làm việc với CĐT/TVGS về thanh toán giai đoạn/quyết toán công trình

- Làm việc với chính quyền địa phương về các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án tại công trường

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kỹ sư Xây Dựng Dân Dụng/ Công Nghiệp

- Có tối thiểu 2 năm vị trí Chỉ huy trưởng, Đã từng đảm nhiệm vị trí Chỉ huy trưởng công trình công nghiệp

- Có chứng chỉ GSXD Sử dụng thành thạo các phần mềm AutorCad, Project, Excel

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, có bằng lái xe B1, B2 Chấp nhận đi công trình ở tỉnh

Tại CÔNG TY CP TV XÂY DỰNG TNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 25 - 30 triệu/ tháng (Thỏa thuận tùy vào năng lực khi phỏng vấn)

- Có chế độ xe cộ/lưu trú/tiền ăn khi đi công trình ngoài tp HCM

- Lương tháng 13, Thưởng dự án, khám sức khỏe, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TV XÂY DỰNG TNT

