Tuyển Địa chất/ Khoáng sản CÔNG TY TNHH WATACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1 - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Địa chất/ Khoáng sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia cùng các phòng ban đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư, khách hàng, đối tác. Tiếp nhận hồ sơ dự án (hợp đồng, báo giá, kế hoạch vật tư, ..) khảo sát mặt bằng thi công. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ thi công, nhân sự, kế hoạch thi công, tiến độ thi công, chi phí dự trù dự án,... Chỉ đạo thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động nội bộ tại công trường. Hỗ trợ PM lập tiến độ tổng dự án và bám sát tiến độ đặt ra.Lập báo cáo ngày và tuần cho dự án. Lập biện pháp thi công tổng thể cũng như từng phần hạng mục công việc của dự án. Kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại công trình. Nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán với nhà thầu phụ, tổ đội. Quản lý các thiệt bị, vật tư được sử dụng ở các dự án. Lập sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, phân công nhiệm vụ. Đánh giá hiệu quả nhân viên cấp dưới. Chia sẻ kinh nghiệm với các giảm sát, đội trưởng. Nắm bắt nguyện vong, tâm tư của cấp dưới. Tham gia các cuộc họp với ban chỉ huy công trình, chủ đầu tư, khách hàng, nhà thầu phụ,... Tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án mới với các chủ đầu tư hiện tại và các chủ đầu tư mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học và trên đại học các chuyên ngành kỹ thuật. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm và đã từng đảm nhận vị trí Chỉ Huy Trưởng (ưu tiên ngành điện năng lượng mặt trời) Khả năng giao việc, lập kế hoạch, đàm phán và giao tiếp hiệu quả với các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng. Khả năng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, linh hoạt. Kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và quản lý nhóm, xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực và động viên sự phát triển của nhân viên. Trình độ tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt là một lợi thế Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành Thái độ- tính cách:

Tại CÔNG TY TNHH WATACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 7 ( từ 8h30 - 12h00, từ 13h00 đến 17h30). Chế độ bảo hiểm theo quy định. Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo qui định. Thưởng theo kết qủa công việc, dự án. Đào tạo , tăng lương, chế độ nghỉ phép năm theo qui định pháp luật. Du lịch hàng năm. Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ theo chính sách của công ty.

