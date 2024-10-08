Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định
Phối hợp với BOD xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu, chiến lược dài hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Điều hành các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty Hoạch định tài chính, đề xuất các phương án vận hành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Phối hợp với BOD xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu, chiến lược dài hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị
Điều hành các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty
Hoạch định tài chính, đề xuất các phương án vận hành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Quản trị
Đưa ra các quyết định nhanh chóng, phù hợp với định hướng chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất Điều hành, phân tích và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu của chung của công ty Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và hướng dẫn xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả Chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trước Chủ tịch hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành Là người đề xuất và thực thi các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty Trực tiếp ký và chịu trách nhiệm các văn bản, hợp đồng kinh tế;... cho công ty Quyết định ngân sách hoạt động trong công ty theo kế hoạch phát triển do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty trừ những người lao động do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định
Đưa ra các quyết định nhanh chóng, phù hợp với định hướng chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất
Điều hành, phân tích và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu của chung của công ty
Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và hướng dẫn xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty
Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả
Chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trước Chủ tịch hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành
Là người đề xuất và thực thi các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty
Trực tiếp ký và chịu trách nhiệm các văn bản, hợp đồng kinh tế;... cho công ty
Quyết định ngân sách hoạt động trong công ty theo kế hoạch phát triển do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt
Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi,...
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty trừ những người lao động do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định
Marketing
Định hướng, Hướng dẫn và quản lý việc xây dựng chiến lược, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty Hướng dẫn xây dựng, triển khai các kế hoạch, hoạt động marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường theo đúng định hướng phát triển thương hiệu của công ty Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, các hoạt động marketing
Định hướng, Hướng dẫn và quản lý việc xây dựng chiến lược, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty
Hướng dẫn xây dựng, triển khai các kế hoạch, hoạt động marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường theo đúng định hướng phát triển thương hiệu của công ty
Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, các hoạt động marketing
Bán hàng
Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động bán hàng của công ty; Phối hợp với BOD để lập hoạch định, mục tiêu, chiến lược, chính sách bán hàng hiệu quả Hướng dẫn xây dựng và phát triển các kênh bán hàng hiệu quả Thiết lập và duy trì các mối quan hệ liên quan đến quá trình hoạt động bán hàng của công ty nhằm tạo thuận lợi cho công tác bán hàng Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của phòng bán hàng; Quản lý ngân sách trong các hoạt động bán hàng hiệu quả
Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động bán hàng của công ty; Phối hợp với BOD để lập hoạch định, mục tiêu, chiến lược, chính sách bán hàng hiệu quả
Hướng dẫn xây dựng và phát triển các kênh bán hàng hiệu quả
Thiết lập và duy trì các mối quan hệ liên quan đến quá trình hoạt động bán hàng của công ty nhằm tạo thuận lợi cho công tác bán hàng
Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của phòng bán hàng; Quản lý ngân sách trong các hoạt động bán hàng hiệu quả
Nhân sự
Xây dựng cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của từng phòng ban cho công ty đảm bảo vận hành hiệu quả Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực dài và ngắn hạn Kiểm soát và phân tích hệ thống đánh giá năng lực nguồn nhân lực Định hướng xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty Xây dựng và quản lý đội ngũ kế thừa phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty Xây dựng và quản lý các chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty Xây dựng và quản lý ngân sách nguồn nhân lực phù hợp với kết quả kinh doanh của công ty Phối hợp với các bộ phận để xây dựng quy trình, tài liệu liên quan đến nguồn nhân lực Phối hợp và định hướng với các bộ phận để xây dựng và quản lý các hồ sơ liên quan đến nguồn nhân lực (Hợp đồng; Thỏa thuận bảo mật thông tin; Phụ lục hợp đồng; Kết thúc hợp đồng;...) Quyết định về các chính sách, quy định, quy trình và văn hoá công ty Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty
Xây dựng cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của từng phòng ban cho công ty đảm bảo vận hành hiệu quả
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực dài và ngắn hạn
Kiểm soát và phân tích hệ thống đánh giá năng lực nguồn nhân lực
Định hướng xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty
Xây dựng và quản lý đội ngũ kế thừa phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty
Xây dựng và quản lý các chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty
Xây dựng và quản lý ngân sách nguồn nhân lực phù hợp với kết quả kinh doanh của công ty
Phối hợp với các bộ phận để xây dựng quy trình, tài liệu liên quan đến nguồn nhân lực
Phối hợp và định hướng với các bộ phận để xây dựng và quản lý các hồ sơ liên quan đến nguồn nhân lực (Hợp đồng; Thỏa thuận bảo mật thông tin; Phụ lục hợp đồng; Kết thúc hợp đồng;...)
Quyết định về các chính sách, quy định, quy trình và văn hoá công ty
Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty
Tài chính
Quản lý ngân sách, định mức chi phí theo kế hoạch của công ty Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí, cân đối dòng tiền và duyệt chi theo hoạt động thực tế của công ty Kiểm soát duyệt các quy trình vận hành tài chính, chứng từ, hợp đồng cho công ty Xây dựng, hoạch định tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho công ty Thực hiện báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho công ty
Quản lý ngân sách, định mức chi phí theo kế hoạch của công ty
Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí, cân đối dòng tiền và duyệt chi theo hoạt động thực tế của công ty
Kiểm soát duyệt các quy trình vận hành tài chính, chứng từ, hợp đồng cho công ty
Xây dựng, hoạch định tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho công ty
Thực hiện báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho công ty
Pháp lý
Kết nối và tạo lập mối quan hệ với các sở ban ngành, các cấp chính quyền liên quan đến các hoạt động của công ty, làm việc trực tiếp với đội ngũ pháp lý để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý cho công ty Chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo hệ thống hồ sơ, giấy tờ liên quan đến pháp lý của công ty luôn đầy đủ, đúng đắn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt giữa Công ty và các cấp chính quyền đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật
Kết nối và tạo lập mối quan hệ với các sở ban ngành, các cấp chính quyền liên quan đến các hoạt động của công ty, làm việc trực tiếp với đội ngũ pháp lý để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý cho công ty
Chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo hệ thống hồ sơ, giấy tờ liên quan đến pháp lý của công ty luôn đầy đủ, đúng đắn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt giữa Công ty và các cấp chính quyền đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật
Báo cáo
Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo công việc cho Ban điều hành theo quy định của công ty Có trách nhiệm giải trình các báo cáo quản trị cho hội đồng quản trị công ty
Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo công việc cho Ban điều hành theo quy định của công ty
Có trách nhiệm giải trình các báo cáo quản trị cho hội đồng quản trị công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về ngành Fitness Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vai trò CEO hoặc ở vị trí Giám đốc dự án Có kiến thức chuyên sâu về quản trị điều hành doanh nghiệp Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt Có khả năng truyền cảm hứng, năng lượng tích cực Có khả năng chịu áp lực, giải quyết vấn đề tốt Khả năng ứng biến, đưa ra giải pháp và xử lý vấn đề tốt Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về ngành Fitness
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vai trò CEO hoặc ở vị trí Giám đốc dự án
Có kiến thức chuyên sâu về quản trị điều hành doanh nghiệp
Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược
Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt
Có khả năng truyền cảm hứng, năng lượng tích cực
Có khả năng chịu áp lực, giải quyết vấn đề tốt
Khả năng ứng biến, đưa ra giải pháp và xử lý vấn đề tốt
Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt
Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng Chi phí điện thoại và đỗ xe Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động Tham gia các buổi đào tạo hàng năm của công ty để nhận đào tạo và cơ hội tiếp cận, học hỏi và nâng cao trình độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách phúc lợi khác tuân thủ các quy định của pháp luật lao động
Lương thương lượng
Chi phí điện thoại và đỗ xe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Tham gia các buổi đào tạo hàng năm của công ty để nhận đào tạo và cơ hội tiếp cận, học hỏi và nâng cao trình độ
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách phúc lợi khác tuân thủ các quy định của pháp luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46-48-50-52 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

