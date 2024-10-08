Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hoạch định

Phối hợp với BOD xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu, chiến lược dài hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Điều hành các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty Hoạch định tài chính, đề xuất các phương án vận hành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

Quản trị

Đưa ra các quyết định nhanh chóng, phù hợp với định hướng chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất Điều hành, phân tích và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu của chung của công ty Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và hướng dẫn xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả Chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trước Chủ tịch hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành Là người đề xuất và thực thi các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty Trực tiếp ký và chịu trách nhiệm các văn bản, hợp đồng kinh tế;... cho công ty Quyết định ngân sách hoạt động trong công ty theo kế hoạch phát triển do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty trừ những người lao động do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định

Marketing

Định hướng, Hướng dẫn và quản lý việc xây dựng chiến lược, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty Hướng dẫn xây dựng, triển khai các kế hoạch, hoạt động marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường theo đúng định hướng phát triển thương hiệu của công ty Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, các hoạt động marketing

Bán hàng

Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động bán hàng của công ty; Phối hợp với BOD để lập hoạch định, mục tiêu, chiến lược, chính sách bán hàng hiệu quả Hướng dẫn xây dựng và phát triển các kênh bán hàng hiệu quả Thiết lập và duy trì các mối quan hệ liên quan đến quá trình hoạt động bán hàng của công ty nhằm tạo thuận lợi cho công tác bán hàng Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của phòng bán hàng; Quản lý ngân sách trong các hoạt động bán hàng hiệu quả

Nhân sự

Xây dựng cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của từng phòng ban cho công ty đảm bảo vận hành hiệu quả Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực dài và ngắn hạn Kiểm soát và phân tích hệ thống đánh giá năng lực nguồn nhân lực Định hướng xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty Xây dựng và quản lý đội ngũ kế thừa phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty Xây dựng và quản lý các chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty Xây dựng và quản lý ngân sách nguồn nhân lực phù hợp với kết quả kinh doanh của công ty Phối hợp với các bộ phận để xây dựng quy trình, tài liệu liên quan đến nguồn nhân lực Phối hợp và định hướng với các bộ phận để xây dựng và quản lý các hồ sơ liên quan đến nguồn nhân lực (Hợp đồng; Thỏa thuận bảo mật thông tin; Phụ lục hợp đồng; Kết thúc hợp đồng;...) Quyết định về các chính sách, quy định, quy trình và văn hoá công ty Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty

Tài chính

Quản lý ngân sách, định mức chi phí theo kế hoạch của công ty Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí, cân đối dòng tiền và duyệt chi theo hoạt động thực tế của công ty Kiểm soát duyệt các quy trình vận hành tài chính, chứng từ, hợp đồng cho công ty Xây dựng, hoạch định tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho công ty Thực hiện báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho công ty

Pháp lý

Kết nối và tạo lập mối quan hệ với các sở ban ngành, các cấp chính quyền liên quan đến các hoạt động của công ty, làm việc trực tiếp với đội ngũ pháp lý để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý cho công ty Chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo hệ thống hồ sơ, giấy tờ liên quan đến pháp lý của công ty luôn đầy đủ, đúng đắn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt giữa Công ty và các cấp chính quyền đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật

Báo cáo

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo công việc cho Ban điều hành theo quy định của công ty Có trách nhiệm giải trình các báo cáo quản trị cho hội đồng quản trị công ty

