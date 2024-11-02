Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công nghệ Thông tin

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Landmark L6, Bình Thạnh

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát toàn bộ công việc kỹ thuật của công ty, đảm bảo các giải pháp kỹ thuật được thực hiện và lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
Mô tả công việc:
Trách nhiệm công việc:
Xây dựng và thực hiện chiến lược kỹ thuật tổng thể và kế hoạch phát triển công nghệ tương lai của công ty. Giám sát tất cả các dự án kỹ thuật để đảm bảo phân bổ tài nguyên hiệu quả. Lãnh đạo và hướng dẫn đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn và theo kế hoạch. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp để đạt được các yêu kỹ thuật. Quản lý và điều phối sự hợp tác của các nhân viên kỹ thuật để đảm bảo sự tiến bộ kỹ thuật phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Đổi mới và áp dụng công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến như Web3, Trí tuệ Nhân tạo (AI), phần mềm mã nguồn mở và phần mềm trò chuyện (IM).
Xây dựng và thực hiện chiến lược kỹ thuật tổng thể và kế hoạch phát triển công nghệ tương lai của công ty.
Giám sát tất cả các dự án kỹ thuật để đảm bảo phân bổ tài nguyên hiệu quả.
Lãnh đạo và hướng dẫn đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn và theo kế hoạch.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp để đạt được các yêu kỹ thuật.
Quản lý và điều phối sự hợp tác của các nhân viên kỹ thuật để đảm bảo sự tiến bộ kỹ thuật phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Đổi mới và áp dụng công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến như Web3, Trí tuệ Nhân tạo (AI), phần mềm mã nguồn mở và phần mềm trò chuyện (IM).
Job Description: Responsible for the overall planning and supervision of the company’s technical work, ensuring the implementation of technical solutions, and leading the technical team to achieve business goals.
Job Description:
Job Responsibilities:
Develop and implement the company's overall technical strategy and future technology development plan. Oversee all technical projects to ensure efficient allocation of resources. Lead and guide the technical team, ensuring projects are completed on time and according to plan. Solve complex technical challenges to meet technical milestones. Manage and coordinate technical personnel collaboration to align technical progress with company business goals. Innovate and apply technology in cutting-edge fields such as Web3, Artificial Intelligence (AI), open-source software, and instant messaging (IM) software.
Develop and implement the company's overall technical strategy and future technology development plan.
Oversee all technical projects to ensure efficient allocation of resources.
Lead and guide the technical team, ensuring projects are completed on time and according to plan.
Solve complex technical challenges to meet technical milestones.
Manage and coordinate technical personnel collaboration to align technical progress with company business goals.
Innovate and apply technology in cutting-edge fields such as Web3, Artificial Intelligence (AI), open-source software, and instant messaging (IM) software.

Tốt nghiệp cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan (ưu tiên bằng thạc sĩ trở lên).
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý kỹ thuật, có kinh nghiệm lãnh đạo dự án thành công.
Thành thạo Python và có nhiều kinh nghiệm phát triển full-stack.
Hiểu biết sâu về an ninh mạng, nền tảng thương mại điện tử, nền tảng mạng thông tin và phát triển ứng dụng.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực giải pháp Web3, Trí tuệ Nhân tạo (AI), phần mềm mã nguồn mở.
Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và khả năng quản lý đội nhóm để tổ chức hiệu quả và thúc đẩy đội nhóm đạt được mục tiêu.
Thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh trong giao tiếp nghe, nói, đọc và viết để giao tiếp trực tiếp với đội nhóm và đối tác bên ngoài.
Kỹ năng giao tiếp mạnh và khả năng lập kế hoạch chiến lược kỹ thuật.
Bachelor’s degree or above in Computer Science or a related field (Master’s degree or above preferred).
At least 5 years of experience in technical management, with a record of successful project leadership.
Proficient in Python and has extensive experience in full-stack development.
In-depth understanding of network security, e-commerce platforms, news information network platforms, and application development.
Preferred experience in Web3, Artificial Intelligence (AI), and open-source software solutions.
Excellent leadership and team management skills to effectively organize and drive the team to achieve goals.
Proficient in spoken and written Chinese and English for seamless communication with the team and external partners.
Chinese and English
Strong communication skills and the ability to plan technical strategy.

Lương: 50.000.000 - 100.000.000 VND Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (9:00 - 18:00) BHXH, BHYT,BHTN Thiết bị làm việc công ty cung cấp sẵn Có cơ hội thăng tiến cao
Lương: 50.000.000 - 100.000.000 VND
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (9:00 - 18:00)
BHXH, BHYT,BHTN
Thiết bị làm việc công ty cung cấp sẵn
Có cơ hội thăng tiến cao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: landmark L6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

