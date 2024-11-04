Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B, Đường N6b, Cụm Công Nghiệp Phú Chánh 1, Phường Phú Chánh, Tp Tân uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phát triển và triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) cho nhà máy sản xuất. Phân tích, đánh giá và kiểm soát các quy trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập. Xây dựng, triển khai và duy trì các quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào. Phân tích dữ liệu chất lượng, xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về chất lượng và đề xuất giải pháp khắc phục. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá, chứng nhận sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng. Tham gia vào việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên về các quy trình quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn liên quan. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Thực hiện các báo cáo về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý chất lượng, Kỹ thuật sản xuất hoặc các ngành nghề liên quan. Có từ 5 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất. Nắm vững các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ... Có kiến thức về các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Kỹ năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt. Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YOTRIO VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B, Đường N6b, Cụm Công Nghiệp Phú Chánh 1, Phường Phú Chánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

