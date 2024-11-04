Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ mở tài khoản cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài, điều chỉnh thông tin của khách hàng, lập hồ sơ lưu ký và chuyển khoản gửi VSDC

Thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký trên hệ thông VSDC, quản lý quyền cho người sở hữu chứng khoán

Kiểm tra các báo cáo CS077/CS078/CS079/CS082, xác nhận dữ liệu giao dịch và khả năng thanh toán trên hệ thống theo yêu cầu của VSDC

Thực hiện phân loại, lưu trữ hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của phòng

Hỗ trợ lập các báo cáo nội bộm báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên quan đến số dư tiền chứng khoán và giao dịch của khách hàng

Các công việc khác theo sự chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm trong ngành chứng khoán

Không yêu cầu kinh nghiệm

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế

Yêu cầu sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 đến 12.000.000VNĐ tùy năng lực xét tăng lương/thưởng định kì theo năng lực, vị trí, thâm niên và mức độ cống hiến;

Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức (về chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính, chứng khoán, ngoại ngữ ...) và các khóa đào tạo do Công ty đài thọ chi phí nhằm phát triển kỹ năng của bản thân và nâng cao kiến thức chuyên ngành;

Tham gia bảo hiểm theo chế độ của Luật lao động, khám sức khỏe định kỳ, team building định kì theo tháng/quý/năm, nghỉ lễ tết/nghỉ phép có lương theo Quy định của Pháp luật, quà tặng/tiền mặt + tham gia các hoạt động trong các dịp lễ Tết: Tết âm lịch, tết dương lịch, 08/3, 30/4 & 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10...

Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng, không hạn chế ý tưởng, sáng tạo, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Mọi ý tưởng, đề xuất cải tiến công việc đều sẵn sàng được tiếp nhận, ủng hộ, khen thưởng nếu có tính khả thi và có thể đóng góp vào sự phát triển chung của công ty...;

Được hưởng hoa hồng hấp dẫn nếu như phát triển được thêm mạng lưới khách hàng cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.