Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nam Định

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Đường 489, thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp (telesale + tư vấn trực tiếp khi khách hàng đến với trung tâm)
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.
Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường & tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năngb

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành
Độ tuổi 21 - 35. Ưu tiên nữ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục. Không nói ngọng
Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 13 triệu/tháng + thưởng.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.
Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở.
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết
Được tặng các suất học bổng tiếng Anh cho bản thân/người thân
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

