Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện Ino làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 36 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Trực tiếp tham gia giám sát thi công công trình đc giao;

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán;

Làm việc với các ban ngành cần thiết để hoàn thiện hồ sơ.

Hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành công việc nếu cần.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.

- Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm. hiểu biết và ưu tiên có kinh nghiệm thực tế về thi công công trình công nghiệp, đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KVA.

- Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc (office, autocad, dự toán .......)

- Không ngại khó khăn, vất vả. Chấp nhận đi công tác tại các công trình.

- Chịu áp lực công việc cao, xác định gắn bó lâu dài với công ty

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực và sức khỏe để đáp ứng được yêu cầu công việc của công ty.

Quyền Lợi

- Mức lương từ 15tr - 20tr (có thể thỏa thuận tùy năng lực)

- BH theo quy định.

- Thưởng vào các dịp lễ tết

- Được hưởng các chế độ theo qui định của Luật lao động như BHXH, BHTN, BHYT...

- Nghỉ lễ tết theo qui định của Luật lao động và của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

