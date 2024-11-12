Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biết thiết kế Acad và triển khai Revit
- Phối hợp với các nhân sự khác trong team dự án để hoàn thành công việc.
- Thực hiện các công việc thiết kế theo sự phân công của Leader/ Bộ môn/ Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 5 năm
- Chịu khó học hỏi và tiếp thu công việc
- Có kinh nghiệm triển khai nhà cao tầng và nhà xưởng bằng Revit

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…
- Chế độ du lịch hàng năm
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h-12h, 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 53/34 đường số 12, khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất