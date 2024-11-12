Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

- Biết thiết kế Acad và triển khai Revit

- Phối hợp với các nhân sự khác trong team dự án để hoàn thành công việc.

- Thực hiện các công việc thiết kế theo sự phân công của Leader/ Bộ môn/ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 5 năm

- Chịu khó học hỏi và tiếp thu công việc

- Có kinh nghiệm triển khai nhà cao tầng và nhà xưởng bằng Revit

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

- Chế độ du lịch hàng năm

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h-12h, 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin