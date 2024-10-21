Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 256 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân và số 8 Kim Mã, Ba Đình, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp đón khách hàng theo quy trình được hướng dẫn Giới thiệu về sản phẩm mà công ty cung cấp Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, trưng bày đẹp mắt Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới giúp trang bị cho nhân viên đầy đủ các thông tin về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công việc Giải quyết các vấn đề về thanh toán Xử lý các tình huống khách hàng phát sinh trong ca, kiểm soát doanh thu ca Xuất nhập và kết hợp kế toán để kiểm kho và đóng tag Quản lý tiền mặt và các khoản thu chi Báo cáo kết quả công việc hàng ngày.

Tiếp đón khách hàng theo quy trình được hướng dẫn

Giới thiệu về sản phẩm mà công ty cung cấp

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc

Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, trưng bày đẹp mắt

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới giúp trang bị cho nhân viên đầy đủ các thông tin về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công việc

Giải quyết các vấn đề về thanh toán

Xử lý các tình huống khách hàng phát sinh trong ca, kiểm soát doanh thu ca

Xuất nhập và kết hợp kế toán để kiểm kho và đóng tag

Quản lý tiền mặt và các khoản thu chi

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ có ngoại hình ưu nhìn, từ 18-35 tuổi Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngọng Trung thực, tự giác và có trác nhiệm trong công việc Có kiến thức về lĩnh vực thời trang Nhanh nhẹn, và khả năng xử lý tình huống tốt. Khả năng thích nghi và chịu được áp lực. Thời gian làm việc: 8h30- 19h00. Từ thứ 2 – Chủ nhật (nghỉ trưa 1h), được nghỉ 3 ngày bất kỳ trong tháng trừ T7, CN

Nam/Nữ có ngoại hình ưu nhìn, từ 18-35 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngọng

Trung thực, tự giác và có trác nhiệm trong công việc

Có kiến thức về lĩnh vực thời trang

Nhanh nhẹn, và khả năng xử lý tình huống tốt.

Khả năng thích nghi và chịu được áp lực.

Thời gian làm việc: 8h30- 19h00. Từ thứ 2 – Chủ nhật (nghỉ trưa 1h), được nghỉ 3 ngày bất kỳ trong tháng trừ T7, CN

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 triệu + phụ cấp 500.000 + % kpis + thưởng nóng – thu nhập up to 10.000.000-13.000.000 thử việc 1 tháng nhận 100% lương cứng (không tính kpis) (fulltime) Được đánh giá xếp loại theo từng tháng, xếp loại xét thưởng, review lương theo kỳ Hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua hàng theo quy định của công ty Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến cao và phát triển năng lực Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding, các quyền lợi khác theo chính sách công ty Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang Được đào tạo về xử lý tính huống và nắm bắt tâm lý học hành vi khách hàng

Lương cứng: 5.000.000 triệu + phụ cấp 500.000 + % kpis + thưởng nóng – thu nhập up to 10.000.000-13.000.000 thử việc 1 tháng nhận 100% lương cứng (không tính kpis) (fulltime)

Được đánh giá xếp loại theo từng tháng, xếp loại xét thưởng, review lương theo kỳ

Hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua hàng theo quy định của công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến cao và phát triển năng lực Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding, các quyền lợi khác theo chính sách công ty Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang

Được đào tạo về xử lý tính huống và nắm bắt tâm lý học hành vi khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin