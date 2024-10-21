Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH
- Hà Nội: 256 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân và số 8 Kim Mã, Ba Đình, HN, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tiếp đón khách hàng theo quy trình được hướng dẫn
Giới thiệu về sản phẩm mà công ty cung cấp
Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc
Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, trưng bày đẹp mắt
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới giúp trang bị cho nhân viên đầy đủ các thông tin về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công việc
Giải quyết các vấn đề về thanh toán
Xử lý các tình huống khách hàng phát sinh trong ca, kiểm soát doanh thu ca
Xuất nhập và kết hợp kế toán để kiểm kho và đóng tag
Quản lý tiền mặt và các khoản thu chi
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ có ngoại hình ưu nhìn, từ 18-35 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngọng
Trung thực, tự giác và có trác nhiệm trong công việc
Có kiến thức về lĩnh vực thời trang
Nhanh nhẹn, và khả năng xử lý tình huống tốt.
Khả năng thích nghi và chịu được áp lực.
Thời gian làm việc: 8h30- 19h00. Từ thứ 2 – Chủ nhật (nghỉ trưa 1h), được nghỉ 3 ngày bất kỳ trong tháng trừ T7, CN
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5.000.000 triệu + phụ cấp 500.000 + % kpis + thưởng nóng – thu nhập up to 10.000.000-13.000.000 thử việc 1 tháng nhận 100% lương cứng (không tính kpis) (fulltime)
Được đánh giá xếp loại theo từng tháng, xếp loại xét thưởng, review lương theo kỳ
Hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua hàng theo quy định của công ty
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến cao và phát triển năng lực Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding, các quyền lợi khác theo chính sách công ty Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang
Được đào tạo về xử lý tính huống và nắm bắt tâm lý học hành vi khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
