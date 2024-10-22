Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, bán hàng các sản phẩm: Kim cương thiên nhiên, Trang sức vàng, Trang sức kim cương, đá quý...

- Thúc đẩy doanh số thu/bán, chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng qua các kênh online, truyền thông marketing dịch vụ...

- Trưng bày, sắp xếp hàng hóa và chăm sóc quầy kệ, sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản tại cửa hàng.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh liên quan cho Cửa hàng trưởng và Trưởng phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong lĩnh vực về vàng, kim cương, trang sức, đá quý, thời trang cao cấp...

● Có kiến thức, yêu thích sản phẩm kinh doanh của công ty

● Có khả năng tìm kiếm khách hàng, có tệp khách hàng liên quan để đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh

● Ngoại hình sáng, ưa nhìn, cân đối

● Tính cách: Trung thực, chủ động, chăm chỉ, thích giao tiếp...

● Kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 triệu Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Thưởng tháng 14-15 theo hiệu quả kinh doanh Công ty, Team-building... Môi trường: trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động học hỏi và phát triển

Môi trường: trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

