Tuyển Chuyên Viên Bồi Thường Bảo Hiểm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn chứng từ bồi thường và ghi nhận vào hệ thống Thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng 1 nhóm khách hàng hoặc loại hồ sơ phức tạp/ Thực hiện Bảo lãnh viện phí hồ sơ nội trú và ngoại trú và răng dưới 1 triệu Thẩm định phương án bồi thường/ bảo lãnh trên phân cấp TPA Thực hiện biện pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường theo khách hàng được giao Cung cấp và phối hợp giải trình phương án giải quyết bồi thường với các bộ phận liên quan, các đối tác và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học khoa Bảo hiểm hoặc các chuyên ngành liên quan Có kiến thức chung về bảo hiểm Có năng lực quản trị rủi ro Có năng lực chuyên môn bồi thường nghiệp vụ BHCN Có kiến thức Y khoa cơ bản phục vụ công việc

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề chuyên nghiệp Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi

4. Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company

