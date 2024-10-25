Tuyển Chuyên Viên Bồi Thường Bảo Hiểm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn chứng từ bồi thường và ghi nhận vào hệ thống
Thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng 1 nhóm khách hàng hoặc loại hồ sơ phức tạp/ Thực hiện Bảo lãnh viện phí hồ sơ nội trú và ngoại trú và răng dưới 1 triệu
Thẩm định phương án bồi thường/ bảo lãnh trên phân cấp TPA
Thực hiện biện pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường theo khách hàng được giao
Cung cấp và phối hợp giải trình phương án giải quyết bồi thường với các bộ phận liên quan, các đối tác và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu
Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học khoa Bảo hiểm hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kiến thức chung về bảo hiểm
Có năng lực quản trị rủi ro
Có năng lực chuyên môn bồi thường nghiệp vụ BHCN
Có kiến thức Y khoa cơ bản phục vụ công việc
Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
2. Thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi
Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi
4. Cơ hội thăng tiến
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
