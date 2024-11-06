Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66/122 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn thông tin kiểm nghiệm, báo giá khi khách hàng có yêu cầu (điện thoại, mail, zalo,...).
Cập nhật thông tin thay đổi nhanh chính xác từ Khách hàng, Sale: tên mẫu, bổ sung chỉ tiêu, ... đến các bộ phận liên quan sớm nhất
Tiếp nhận phản hồi khiếu nại từ KH và gửi đến các bộ phận liên quan xử lý trong thời gian sớm nhất, sau đó gửi phản hồi đến khách hàng.
Là cầu nối phối hợp với các phòng ban liên quan khác để kết quả được gửi đến khách hàng nhanh nhất.
Thực hiện các công việc được phân công khác từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Sinh học, Hoá học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.
Kinh nghiệm: Ưu tiên người làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 ð 12h00, Chiều 13h30- 17h30
Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN
Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày
Teambuilding : 1 - 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66/122 Đường Bình Thành, Phường BHH B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

