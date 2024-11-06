Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66/122 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Tư vấn thông tin kiểm nghiệm, báo giá khi khách hàng có yêu cầu (điện thoại, mail, zalo,...).

Cập nhật thông tin thay đổi nhanh chính xác từ Khách hàng, Sale: tên mẫu, bổ sung chỉ tiêu, ... đến các bộ phận liên quan sớm nhất

Tiếp nhận phản hồi khiếu nại từ KH và gửi đến các bộ phận liên quan xử lý trong thời gian sớm nhất, sau đó gửi phản hồi đến khách hàng.

Là cầu nối phối hợp với các phòng ban liên quan khác để kết quả được gửi đến khách hàng nhanh nhất.

Thực hiện các công việc được phân công khác từ Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Sinh học, Hoá học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

Kinh nghiệm: Ưu tiên người làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao

Quyền Lợi Được Hưởng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 ð 12h00, Chiều 13h30- 17h30

Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN

Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày

Teambuilding : 1 - 2 lần/năm

