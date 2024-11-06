Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
- Hà Nội: Số 66/122 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn thông tin kiểm nghiệm, báo giá khi khách hàng có yêu cầu (điện thoại, mail, zalo,...).
Cập nhật thông tin thay đổi nhanh chính xác từ Khách hàng, Sale: tên mẫu, bổ sung chỉ tiêu, ... đến các bộ phận liên quan sớm nhất
Tiếp nhận phản hồi khiếu nại từ KH và gửi đến các bộ phận liên quan xử lý trong thời gian sớm nhất, sau đó gửi phản hồi đến khách hàng.
Là cầu nối phối hợp với các phòng ban liên quan khác để kết quả được gửi đến khách hàng nhanh nhất.
Thực hiện các công việc được phân công khác từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên người làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN
Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày
Teambuilding : 1 - 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
