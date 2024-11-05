Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1. Tư vấn & chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại, chốt đơn khách

- Nguồn khách hàng cũ, data của công ty:

+ Tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty: báo cáo, xin ý kiến Quản lý/ Giám đốc & xử lý các trường hợp khách khiếu nại (cả đơn hàng hotline và đơn bán lẻ trực tiếp).

+ Tư vấn sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng thông qua: trực page, hotline, zalo, ... các kênh bán lẻ.

+ Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì các đơn hàng, chốt đơn khách.

- Khách hàng mới, tìm kiếm từ các nguồn:

+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các trang mạng xã hội.

+ Seeding bài viết lên các hội nhóm, group.

2. Tham gia xây dựng quy trình, báo cáo và tài liệu đào tạo nhân viên CSKH.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng:

- Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán.

- Có kỹ năng quản trị web, kỹ năng nhạy bén giải quyết vấn đề khi có sự cố xảy ra.

- Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm về đào tạo và quản lý đội nhóm là điểm cộng.

- Có khả năng chăm sóc khách hàng Online, chốt đơn Online.

- Ưu tiên ứng viên có am hiểu về ngành F&B (hải sản).

Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ (deal theo kinh nghiệm và kỹ năng) + thưởng + PC + KPI (Thu nhập: upto 18.000.000 VNĐ)

2. Khác

- Phụ cấp ăn uống tại công ty.

- Phụ cấp ngoại hình (theo quy định công ty)

- Các khoản thưởng (thưởng doanh số, thưởng sản lượng, ...)

3. Các chính sách:

- Mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng, nhà hàng với chính sách ưu đãi nội bộ.

- Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước & thưởng lễ (tết dương, âm lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, Trung thu, ...)

- Thưởng doanh số, thưởng chiến dịch, du lịch, nghỉ mát, team building, tiệc cuối năm, ...)

- Tham gia các chương trình đào tạo để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm.

4. Lộ trình thăng tiến:

- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/ Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa