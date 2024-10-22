Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Trực chat, tư vấn về sản phẩm, gọi điện tư vấn, chốt đơn Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng Kết hợp cùng bp Kinh doanh chăm sóc khách hàng là các đại lý đang phân phối sản phẩm của Công ty như các hoạt động hỏi thăm qua điện thoại (chủ yếu) và thăm trực tiếp tại cơ sở của đại lý (nếu cần), thông tin các chương trình, chính sách bán hàng mới...nhằm hỗ trợ đại lý thúc đẩy bán hàng. Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.
Trực chat, tư vấn về sản phẩm, gọi điện tư vấn, chốt đơn
Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng
Kết hợp cùng bp Kinh doanh chăm sóc khách hàng là các đại lý đang phân phối sản phẩm của Công ty như các hoạt động hỏi thăm qua điện thoại (chủ yếu) và thăm trực tiếp tại cơ sở của đại lý (nếu cần), thông tin các chương trình, chính sách bán hàng mới...nhằm hỗ trợ đại lý thúc đẩy bán hàng.
Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao. Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.
Kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Quyền Lợi

Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. phụ cấp ăn trưa. Thưởng theo chính sách của công ty. Tư vấn sản phẩm chất lượng cao, là hàng nhập khẩu chính hãng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty Môi trường làm việc tính tương tác, hỗ trợ công việc cao Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện Review công việc theo năng lực thực tế Cơ hội làm đẹp và chăm sóc da miễn phí.
Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. phụ cấp ăn trưa. Thưởng theo chính sách của công ty.
Tư vấn sản phẩm chất lượng cao, là hàng nhập khẩu chính hãng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty
Môi trường làm việc tính tương tác, hỗ trợ công việc cao
Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện
Review công việc theo năng lực thực tế
Cơ hội làm đẹp và chăm sóc da miễn phí.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30-BT5 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

