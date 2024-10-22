Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực chat, tư vấn về sản phẩm, gọi điện tư vấn, chốt đơn Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng Kết hợp cùng bp Kinh doanh chăm sóc khách hàng là các đại lý đang phân phối sản phẩm của Công ty như các hoạt động hỏi thăm qua điện thoại (chủ yếu) và thăm trực tiếp tại cơ sở của đại lý (nếu cần), thông tin các chương trình, chính sách bán hàng mới...nhằm hỗ trợ đại lý thúc đẩy bán hàng. Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao. Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. phụ cấp ăn trưa. Thưởng theo chính sách của công ty. Tư vấn sản phẩm chất lượng cao, là hàng nhập khẩu chính hãng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty Môi trường làm việc tính tương tác, hỗ trợ công việc cao Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện Review công việc theo năng lực thực tế Cơ hội làm đẹp và chăm sóc da miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

