Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Trực chat, tư vấn về sản phẩm, gọi điện tư vấn, chốt đơn
Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng
Kết hợp cùng bp Kinh doanh chăm sóc khách hàng là các đại lý đang phân phối sản phẩm của Công ty như các hoạt động hỏi thăm qua điện thoại (chủ yếu) và thăm trực tiếp tại cơ sở của đại lý (nếu cần), thông tin các chương trình, chính sách bán hàng mới...nhằm hỗ trợ đại lý thúc đẩy bán hàng.
Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. phụ cấp ăn trưa. Thưởng theo chính sách của công ty.
Tư vấn sản phẩm chất lượng cao, là hàng nhập khẩu chính hãng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và công ty
Môi trường làm việc tính tương tác, hỗ trợ công việc cao
Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện
Review công việc theo năng lực thực tế
Cơ hội làm đẹp và chăm sóc da miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
