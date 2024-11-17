Tuyển Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: IP3 Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện khai báo - Check list hàng tạp đường bộ (Check HScode và chính sách nhập khẩu đối với hàng tạp - nhiều mặt hàng khác nhau).

Dựng hồ sơ khai báo (theo format sẵn có của công ty).

Check CO, chính sách nhập khẩu hàng hoá.

Cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu

Làm các báo cáo xuất nhập khẩu

Truyền tờ khai Nhập khẩu

Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của Manager bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm khai báo - Check list hàng tạp đường bộ (Check HScode và chính sách nhập khẩu đối với hàng tạp - nhiều mặt hàng khác nhau).

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm check HScode hàng tạp đường bộ,

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc,

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt,

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + Phụ cấp

Thời gian thử việc và cơ chế lương thử việc trao đổi khi PV;

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty;

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty;

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ;

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin