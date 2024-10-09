Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, phối hợp với các bên sửa chửa bảo hành thiết bị điện tử. Sửa chữa các hư hỏng cơ bản liên quan đến các thiết bị điện tử như: dây mạng, máy in tem, ipos, Camera, máy chấm công, dây mạng, máy tính, phần mềm (ưu tiên phần mềm Lark)... Thực hiện việc duy tu bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và cơ sở vật chất của các cơ sở theo lịch bảo dưỡng mà các Quản lý cửa hàng gửi lên. Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặt tài sản cố định, máy móc thiết bị điện tử khi được yêu cầu hỗ trợ từ Quản lý cửa hàng. Theo dõi quá trình bảo hành. Quản lý hồ sơ bảo trì. Thực hiện công tác setup cửa hàng mới khi có yêu cầu. Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng phòng/ Ban Giám đốc

Tìm kiếm, phối hợp với các bên sửa chửa bảo hành thiết bị điện tử.

Sửa chữa các hư hỏng cơ bản liên quan đến các thiết bị điện tử như: dây mạng, máy in tem, ipos, Camera, máy chấm công, dây mạng, máy tính, phần mềm (ưu tiên phần mềm Lark)...

Thực hiện việc duy tu bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và cơ sở vật chất của các cơ sở theo lịch bảo dưỡng mà các Quản lý cửa hàng gửi lên.

Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặt tài sản cố định, máy móc thiết bị điện tử khi được yêu cầu hỗ trợ từ Quản lý cửa hàng.

Theo dõi quá trình bảo hành.

Quản lý hồ sơ bảo trì.

Thực hiện công tác setup cửa hàng mới khi có yêu cầu.

Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng phòng/ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học những ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí... Ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm tương đương với kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, điện nước dân dụng Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm về mảng điện tử, công nghệ Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả. Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cùng đồng nghiệp trong quá trình làm việc Khả năng truyền tải thông tin mạch lạc, dễ hiểu Giới tính: Nam, trên 23 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học những ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí...

Ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm tương đương với kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, điện nước dân dụng

Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm về mảng điện tử, công nghệ

Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả.

Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ

Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cùng đồng nghiệp trong quá trình làm việc

Khả năng truyền tải thông tin mạch lạc, dễ hiểu

Giới tính: Nam, trên 23 tuổi

uổi

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ – 12.000.000đ (bao gồm lương cứng + phụ cấp xăng + KPI) BHXH, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm. Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe; Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo; Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Thu nhập: 10.000.000đ – 12.000.000đ (bao gồm lương cứng + phụ cấp xăng + KPI)

BHXH, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin