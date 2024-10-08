Tuyển IT phần mềm Công ty CP Tập đoàn F.I.T PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng và kiện toàn hệ thống quy định, chính sách liên quan CNTT Xây dựng, quản lý, duy trì hệ thống TT (phần cứng & giải pháp) và hỗ trợ người sử dụng Phát triển và duy trì các kênh truyền thông nội bộ và bên ngoài liên quan tới hệ thông công nghệ thông tin Tham gia hoạch định tổng thể kiến trúc hệ thống; xây dựng và tổ chức thực hiện ứng dụng hệ thống thông tin Đề xuất nhà cung cấp MMTB CNTT và nhận định về kỹ thuật hỗ trợ công tác mua sắm MMTB Quản lý bảo trì, bảo dưỡng hệ thống MMTB CNTT, máy móc VP Chuẩn bị và vận hành MMTB phục vụ sự kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc các công việc liên quan; Kiến thức về hệ thống máy tính nội bộ, quản lý phiên bản, quản trị mạng, quản trị và bảo mật hệ thống mail, Camera recorder,voice IP, file Server, Application Server Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm; Nỗ lực lớn trong việc bổ sung kiến thức; Kỹ năng hỗ trợ ứng dụng Xử lý sự cố kỹ thuật

Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe của BH Bảo Việt; tham gia đầy đủ chế độ BHXH và hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định; Ăn trưa, phòng tập Gym miễn phí tại công ty Phụ cấp điện thoại, công tác phí; Xém xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên kết quả công việc, năng lực làm việc; Lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao; Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, ...) Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm, ... Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T PROFIT500 TOP CÔNG TY

