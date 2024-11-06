Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giám sát, duy trì hoạt động của Hệ thống IT (hệ thống mạng,máy in tem, ipos, Camera, máy chấm công, máy tính, máy in...) ở các chuỗi cửa hàng và văn phòng trên địa bàn Hà Nội; khắc phục xử lý sự cố đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

Hỗ trợ cài đặt, xử lý sự cố cho hệ thống POS, hệ thống Network, Windows các cửa hàng mới và văn phòng.

Thực hiện phân tích tại chỗ, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề phần cứng phức tạp cho nhiều người sử dụng cuối cùng và đề xuất, thực hiện các giải pháp khắc phục, bao gồm cả sửa chữa ngoại vi khi cần thiết.

Thực hiện bảo trì định kỳ các thiết bị IT và cơ sở vật chất của các cơ sở theo lịch bảo dưỡng mà các Quản lý cửa hàng gửi lên.

Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, bảo trì, xử lý các sự cố phát sinh của các thiết bị công nghệ thông tin.

Nhận và trả lời các cuộc gọi đến, hoặc e-mail về các vấn đề hoạt động của IT, hệ thống POS từ các cửa hàng.

Đề xuất, lập kế hoạch, và thực hiện nâng cấp các thiết bị IT và các thiết bị ngoại vi khi cần thiết.

Thực hiện công việc khác do Trưởng bộ phận phân công.

Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Trưởng phòng/ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, trên 23 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử Viễn thông, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên kiến thức tốt về CCNA & MCSE, MS Office, phần cứng và phần mềm máy tính; quản trị mạng, quản trị và bảo mật hệ thống; Camera, máy chấm công; máy in tem, máy ipos

Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả.

Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.

Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cùng đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Khả năng truyền tải thông tin, đào tạo mạch lạc, dễ hiểu.

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000đ – 12.000.000đ/ tháng .

BHXH, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động. Sếp cởi mở, sẵn sàng lắng nghe;

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng. Đề cao tính tự chủ, sáng tạo;

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Thời gian làm việc 8 giờ/ ngày theo quy định của công ty: Từ Thứ 2- sáng Thứ 7

Sáng: 8h00 – 12h. Chiều 13h – 17h00 hoặc 13h30 -17h30

Địa điểm làm việc: khu vực Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin