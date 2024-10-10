Tuyển IT phần mềm Tập Đoàn Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành, các hệ thống core lõi của Công ty.

- Hệ thống AD, Mail Exchange.

- Hệ thống Firewall.

- Hệ thống Sao lưu, Lưu trữ.

- Hệ thống Database.

- Hệ thống Ứng dụng nội bộ ...

- Triển khai các hệ thống mới của chi nhánh và/hoặc triển khai nâng cấp các hệ thống của các chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Có kinh nghiệm vận hành triển khai hệ thống Network + System tại các công ty có hệ thống đầu tư trên 5 tỷ VNĐ (trong vòng 3 năm).

- Nắm và hiểu rõ kiến trúc OSL. - Có khả năng biết phân tích Đóng gói/Mở gói cũng như luồng đi của các gói tin trong kiến trúc mạng Campus. - Có khả năng làm việc với các thiết bị mạng của các hãng trên thị trường: PaloAlto, Cisco, Allied Telesis, HPe, Unifi, Grandstream, ... - Nắm và có kiến thức hiểu biết về System AD của Microsoft, Virtual của VMWare, - Chứng chỉ nước ngoài (nếu có là 1 lợi thế): ưu tiên CCNP, Azure AZ-900 AZ-104 - Ưu tiên có chứng chỉ nước ngoài: CCNP, Azure AZ-104,

- Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. - Có khả năng lắng nghe, hỗ trợ người dùng và biết hướng dẫn người dùng tự sửa chữa các lỗi nhỏ. - Có tinh thần học tập nâng cấp kỹ năng chuyên môn.

Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building. Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng. Môi trường làm việc cởi mở, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Tân Hoàng Minh

