Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy +
- Hà Nội: Số 24 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận thông điệp truyền tải từ các kênh kinh doanh, biên soạn, lên ý tưởng truyền thông trên fanpage; web....
Lên ý tưởng các hoạt động nhằm phát triển fanpage; web công ty, tăng khả năng tương tác, hướng tới khách hàng mục tiêu;
Xây dựng, phát triển nội dung và hình ảnh trên các kênh truyền thông Digital: facebook, Zalo, Youtube...
Phụ trách nội dung trên các Group cộng đồng khách hàng mục tiêu
Các ý tưởng và thực hiện PR nội bộ;
Thực hiện các công việc nội dung khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-35
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí,
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, thưởng theo chính sách công ty.
Lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định, đi du lịch, ...
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Môi trường làm việc ổn định.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy +
