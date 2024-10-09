Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Quản trị và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông owned media và paid media (Facebook, Youtube, Website, PR Booking...)

- Đảm bảo nội dung, hình ảnh luôn được cập nhật theo đúng brand voice của sản phẩm, thương hiệu

- Đề xuất ý tưởng, cùng team tham gia sản xuất tư liệu truyền thông (video, hình ảnh) phục vụ cho các kênh truyền thông, nhằm tăng thị phần, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng nhận diện thương hiệu;

- Phụ trách lên kế hoạch marketing; giám sát việc triển khai cùng với team theo kế hoạch và KPI;

- Hỗ trợ nội dung cho các chương trình promotion của kênh offline và online.

- Hỗ trợ truyền thông các chương trình khai trương, event tại điểm bán (các ấn phẩm offline, các nội dung online, kịch bản MC, kịch bản voice off...).

- Hỗ trợ các hoạt động tài trợ, event khác để tăng nhận diện thương hiệu.

- Lên kế hoạch, triển khai và hỗ trợ các chương trình Marketing cho các đại lý.

- Phân tích, đánh giá và báo cáo hiệu quả theo tháng, theo từng chiến dịch.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, ...;

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự ít nhất từ 3 năm trở lên;

- Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ, điện tử, ngành hàng cao cấp;

– Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, xây dựng thương hiệu;

-Tiếng Anh đọc, viết tốt;

- Kiến thức về Truyền thông trực tuyến: Có hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội như FB, Tiktok, Youtube và cách tối ưu sử dụng chúng để tiếp cận đối tượng tiềm năng;

- Khả năng quản lý dự án: Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, và đảm bảo các chiến dịch thực hiện được triển khai đúng hạn, đúng mục tiêu;

– Có khả năng phối hợp làm việc nhóm tốt;

– Biết các phần mềm thiết kế ảnh như AI, Photoshop là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13 - 16 triệu thỏa thuận theo năng lực; Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Thưởng lương Tháng 13; review lương 2 lần/năm; Thưởng ESOP hàng năm cho CBNV xuất sắc; Chế độ vinh danh, ghi nhận thành tích minh bạch và công khai; Chế độ phúc lợi như thưởng lễ Tết, quà sinh nhật, hiếu hỉ, ....; Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho CBNV với gói bảo hiểm sức khoẻ. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV; Tham gia các hoạt động, gắn kết nội bộ, teambuiling. Du lịch với công ty và tập đoàn từ 1-2 lần/năm; Làm việc 5 ngày/tuần, từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8h30 – 17h45, nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút, nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật... Nghỉ thể dục giữa giờ 20 phút/ngày trong các ca làm việc sáng, chiều.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G

