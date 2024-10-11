Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mathnasium Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Mathnasium Việt Nam

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Mathnasium Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SH08 Garden Court 1, Đường O, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

A. Phát triển và tiếp thị nội dung:
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch và tạo ra các nội dung hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và kênh truyền thông khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email, báo chí,...). Viết bài viết, bài đăng, infographics, video, podcast, ...
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch và tạo ra các nội dung hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và kênh truyền thông khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email, báo chí,...).
Viết bài viết, bài đăng, infographics, video, podcast, ...
B. Quản lý nội dung:
Sắp xếp, tổ chức và quản lý nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số của Mathnasium. Đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của nội dung. Đề xuất thay đổi khi cần thiết.
Sắp xếp, tổ chức và quản lý nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số của Mathnasium.
Đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của nội dung.
Đề xuất thay đổi khi cần thiết.
C. SEO:
Thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các nội dung để tăng cường khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.
D. Email marketing:
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch email marketing hiệu quả. Phân tích hiệu suất của các chiến dịch email marketing.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch email marketing hiệu quả.
Phân tích hiệu suất của các chiến dịch email marketing.
E. Phối hợp với các bộ phận khác:
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kinh doanh, tiếp thị, truyền thông và các trung tâm Mathnasium để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả của các chiến lược marketing. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tạo ra nội dung phù hợp với nhu cầu.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kinh doanh, tiếp thị, truyền thông và các trung tâm Mathnasium để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả của các chiến lược marketing.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tạo ra nội dung phù hợp với nhu cầu.
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu (hàng tuần)
- Địa điểm làm việc: VP Trung Tâm, SH08 Garden Court 1, Đường O, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nội dung. Nắm vững các kỹ năng viết, biên tập, sáng tạo nội dung. Có kiến thức về SEO, marketing mạng xã hội, email marketing. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt. Am hiểu về giáo dục và thị trường giáo dục toán học là một lợi thế. Có tiếng Anh là một lợi thế
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nội dung.
Nắm vững các kỹ năng viết, biên tập, sáng tạo nội dung.
Có kiến thức về SEO, marketing mạng xã hội, email marketing.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt.
Am hiểu về giáo dục và thị trường giáo dục toán học là một lợi thế.
Có tiếng Anh là một lợi thế
Kỹ năng cần thiết:
Viết và chỉnh sửa nội dung SEO Tiếp thị mạng xã hội Email marketing Phân tích dữ liệu Quản lý dự án Giao tiếp và hợp tác
Viết và chỉnh sửa nội dung
SEO
Tiếp thị mạng xã hội
Email marketing
Phân tích dữ liệu
Quản lý dự án
Giao tiếp và hợp tác

Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp, thưởng theo năng lực và thành tích làm việc. Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm BHXH-BHYT-BHTN. Nghỉ phép, nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm. Đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, thăng tiến. Miễn /giảm học phí cho con CBNV. Tạo điều kiện cho CBNV làm việc và phát triển.
Lương, phụ cấp, thưởng theo năng lực và thành tích làm việc.
Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm BHXH-BHYT-BHTN.
Nghỉ phép, nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm.
Đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, thăng tiến.
Miễn /giảm học phí cho con CBNV.
Tạo điều kiện cho CBNV làm việc và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mathnasium Việt Nam

Mathnasium Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2/2 đường O, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

