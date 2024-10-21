Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Dream Center Home, Số 11a ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, sản phẩm, khách hàng và đối thủ để hiểu thị trường, sản phẩm, truyền thông khác biệt & đánh trung insight của khách hàng mục tiêu.

- Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch production định kỳ theo tháng, quý, năm.

- Xây dựng kế hoạch nội dung, định hướng nội dung trên các nền tảng và các kênh sở hữu: Website, MXH, báo chí, ... theo từng giai đoạn dựa trên Kế hoạch Marketing tổng thể.

- Xây dựng kịch bản quay - dựng video & mô tả ý tưởng hình ảnh cho ấn phẩm thiết kế làm đầu vào cho bộ phận Media.

- Đăng tải nội dung đúng quy chuẩn trên các nền tảng & các kênh truyền thông của thương hiệu theo kế hoạch.

- Quản lý kênh/ Fanpage thương hiệu trên các nền tảng MXH.

- Đo lường, đánh giá & tối ưu hiệu quả của nội dung liên tục dựa vào các chỉ số & công cụ phù hợp để theo đuổi mục tiêu của thương hiệu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần cầu thị, cầu tiến, biết lắng nghe, ham học hỏi, có ý thức và mong muốn phát triển bản thân song hành cùng sự phát triển của thương hiệu. Quan tâm, biết cách tìm kiếm insight khách hàng, thấu hiểu mong muốn, nhu cầu và “nỗi đau” của khách hàng để đưa ra giải pháp hiệu quả và thuyết phục Có khả năng và kinh nghiệm sáng tạo đa dạng, linh hoạt các thể loại cũng như định dạng nội dung (Social Post, Content quảng cáo, Kịch bản, Long form, Short form, PR, Website Articles, ...) Có khả năng diễn đạt tốt, sử dụng câu từ một cách đắt giá, sắc bén, cuốn hút, diễn tả ý tưởng tốt bằng hình ảnh/ video. Tư duy logic tốt, tiêu chuẩn thẩm mỹ tốt, khả năng bao quát và chi tiết hóa tốt. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing Có kiến thức & yêu thích ngành hàng thời trang/ giày dép/ phụ kiện/ đồ da là 1 lợi thế Có khả năng làm việc, đánh giá, lựa chọn & quản lý CTV thuê ngoài.

Có tinh thần cầu thị, cầu tiến, biết lắng nghe, ham học hỏi, có ý thức và mong muốn phát triển bản thân song hành cùng sự phát triển của thương hiệu.

Quan tâm, biết cách tìm kiếm insight khách hàng, thấu hiểu mong muốn, nhu cầu và “nỗi đau” của khách hàng để đưa ra giải pháp hiệu quả và thuyết phục

Có khả năng và kinh nghiệm sáng tạo đa dạng, linh hoạt các thể loại cũng như định dạng nội dung (Social Post, Content quảng cáo, Kịch bản, Long form, Short form, PR, Website Articles, ...)

Có khả năng diễn đạt tốt, sử dụng câu từ một cách đắt giá, sắc bén, cuốn hút, diễn tả ý tưởng tốt bằng hình ảnh/ video.

Tư duy logic tốt, tiêu chuẩn thẩm mỹ tốt, khả năng bao quát và chi tiết hóa tốt.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing

Có kiến thức & yêu thích ngành hàng thời trang/ giày dép/ phụ kiện/ đồ da là 1 lợi thế

Có khả năng làm việc, đánh giá, lựa chọn & quản lý CTV thuê ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000đ - 18.000.000đ Thưởng KPIs, thưởng quý, thưởng lễ Tết theo quy định. Các đãi ngộ khác: BHXH, sinh nhật, team building hàng năm và các chế độ khác theo quy định Luật lao động. Được đào tạo về thương hiệu, sản phẩm, truyền thông, MKT. Được đãi ngộ xứng đáng với năng lực & giá trị mà bạn cống hiến.

Lương cứng: 12.000.000đ - 18.000.000đ

Thưởng KPIs, thưởng quý, thưởng lễ Tết theo quy định.

Các đãi ngộ khác: BHXH, sinh nhật, team building hàng năm và các chế độ khác theo quy định Luật lao động.

Được đào tạo về thương hiệu, sản phẩm, truyền thông, MKT.

Được đãi ngộ xứng đáng với năng lực & giá trị mà bạn cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin