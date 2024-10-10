Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 663 - 665 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược Content Marketing cho các dự án bất động sản của công ty. Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường bất động sản để tạo ra nội dung phù hợp với mục tiêu của công ty. Lên ý tưởng, viết bài, chỉnh sửa, biên tập nội dung cho website, blog, mạng xã hội, các ấn phẩm truyền thông của công ty. Tạo nội dung hấp dẫn, thu hút, cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng tiềm năng về các dự án bất động sản của công ty. Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung để đạt hiệu quả cao nhất. Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác của công ty.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng Có kiến thức cơ bản về Content Marketing, SEO, Social Media Marketing. Nắm vững kỹ năng viết, chỉnh sửa, biên tập nội dung. Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương BHXH đóng full lương Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công Lương tháng 13 Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,... Du lịch hàng năm 5 sao, di chuyển máy bay Chính sách khen thưởng Đề tài cải tiến sáng tạo cũng như hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài. Ưu đãi đầu tư nội bộ. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con của CBNV Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.