Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA
- Hồ Chí Minh: 50 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Viết nội dung chạy quảng cáo Facebook, Website, Email,..
Lên ý tưởng, kế hoạch nội dung cho dự án.
Xây dựng thông điệp quảng cáo cho khách hàng.
Phát triển nội dung fanpage, website của công ty.
Hỗ trợ xây dựng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, QTKD.....
Có laptop cá nhân,
Có trình độ Tiếng Anh
Có khả năng sáng tạo.
Có kiến thức về Marketing căn bản
Viết lách tốt, mạch lạc, dễ hiểu, không sai chính tả ...
Năng động, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.
Có thể viết, biên tập Content tiếng Việt lẫn tiếng Anh
Kinh nghiệm: kinh nghiệm 1 năm với vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có hiểu biết và yêu thích mảng công nghiệp
Độ tuổi: 20 - 30 tuổi.
Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + thưởng + phụ cấp
Thu nhập : từ 7 -15 triệu
Thưởng vượt KPIs.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích các bạn trẻ tự do trải nghiệm và sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến lên team leader, manager.
Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và cải thiện năng lực đáng kể từng ngày.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ, đảm bảo công bằng theo năng lực.
Được xét tăng lương 1 năm/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng
Được tham gia các hoạt động teambuilding cùng công ty quanh năm.
Hỗ trợ tiền ăn, tiền gửi xe
