Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Viết nội dung chạy quảng cáo Facebook, Website, Email,.. Lên ý tưởng, kế hoạch nội dung cho dự án. Xây dựng thông điệp quảng cáo cho khách hàng. Phát triển nội dung fanpage, website của công ty. Hỗ trợ xây dựng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận. Địa điểm làm việc: 50 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, QTKD..... Có laptop cá nhân, Có trình độ Tiếng Anh Có khả năng sáng tạo. Có kiến thức về Marketing căn bản Viết lách tốt, mạch lạc, dễ hiểu, không sai chính tả ... Năng động, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc. Có thể viết, biên tập Content tiếng Việt lẫn tiếng Anh Kinh nghiệm: kinh nghiệm 1 năm với vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có hiểu biết và yêu thích mảng công nghiệp Độ tuổi: 20 - 30 tuổi.

Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + thưởng + phụ cấp Thu nhập : từ 7 -15 triệu Thưởng vượt KPIs. Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích các bạn trẻ tự do trải nghiệm và sáng tạo. Cơ hội thăng tiến lên team leader, manager. Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và cải thiện năng lực đáng kể từng ngày. Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành. Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ, đảm bảo công bằng theo năng lực. Được xét tăng lương 1 năm/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng Được tham gia các hoạt động teambuilding cùng công ty quanh năm. Hỗ trợ tiền ăn, tiền gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo DGM ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.