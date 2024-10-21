Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tham gia vào việc lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội) Nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng, trend mới để tạo ra nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Viết bài, sản xuất video, hình ảnh, infographic,... cho các chiến dịch marketing của công ty. Xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty. Phân tích hiệu quả của nội dung, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, PR của công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm Có kiến thức về marketing, truyền thông, content marketing. Nắm bắt xu hướng, trend mới, có khả năng sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút. Kỹ năng viết bài, sản xuất video, hình ảnh, infographic,... tốt. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video, thiết kế đồ họa (Photoshop, Premiere, After Effects,...). Có khả năng tự học, cập nhật kiến thức mới. Ưu tiên các bạn yêu thích công nghệ, đặc biệt đã có kinh nghiệm làm ở các cty kinh doanh sản phẩm công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 đến 20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực ứng viên) Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Được chủ động thời gian và công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.