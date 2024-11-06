Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2/9 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Tham gia thực hiện các công việc liên quan đến đào tạo:

- Lên kế hoạch và báo cáo đào tạo theo tuần

- Đào tạo cho khách hàng về các sản phẩm Công ty đang phân phối.

- Tham gia đào tạo nội bộ và xây dựng tài liệu đào tạo.

- Soạn giáo trình powerpoint, video hỗ trợ giảng dạy thực hiện trên E-learning.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp đào tạo

- Hỗ trợ tư vấn tham gia Hội thảo từ khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sự phạm, Giáo dục và Đào tạo, truyền thông.

- Có 2 năm kinh nghiệm. Trong đó, ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc da, mỹ phẩm, Dược phẩm, hoặc công ty quy mô kinh doanh lớn.

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Giọng nói lưu loát, dễ nghe, ngoài hình ưa nhìn.

- Kỹ năng truyền đạt và hướng dẫn

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: 14.000.000 – 17.000.000

- Thưởng quý, thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.

- Đi du lịch hàng năm, 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

- Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác);

- Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

