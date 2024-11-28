Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
1. Phân tích nhu cầu đào tạo (20%)
Làm việc với các khối, phòng khảo sát & phân tích nhu cầu đào tạo theo các nhóm đối tượng
Xác định lỗ hổng về kiến thức & kỹ năng của cán bộ nhân viên
Xác định các nội dung đào tạo cần ưu tiên
Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp (offline, online, blended learning...)
2. Xây dựng & triển khai các chương trình đào tạo (40%)
Xác định mục tiêu cần đạt được của chương trình đào tạo
Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo
Xây dựng tài liệu (slide, video...) & các hoạt động đào tạo liên quan
Làm việc với các Giảng viên nội bộ hoặc Giảng viên thuê ngoài về chương trình đào tạo
Triển khai chương trình đào tạo theo checklist được phê duyệt
3. Theo dõi & đánh giá hiệu quả đào tạo (30%)
Đánh giá hiệu quả chương trình theo cấp độ phù hợp & các tiêu chí ban đầu
Báo cáo & lưu trữ các số liệu về chương trình (định kỳ, theo chương trình hoặc đột xuất theo yêu cầu từ BLĐ)
4. Vận hành hệ thống E-Learning (10%)
Có tư duy về hệ thống & xây dựng bài giảng E-Learning
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
Nam/Nữ độ tuổi từ 22 - 33
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...
Sử dụng được các ứng dụng thiết kế slide, ảnh, clip đơn giản (Canva, Camtasia, Capcut..)
Nhiệt huyết, cởi mở, lắng nghe
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực, tư duy & tham gia các hoạt động gắn kết
