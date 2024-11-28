Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Phân tích nhu cầu đào tạo (20%)

Làm việc với các khối, phòng khảo sát & phân tích nhu cầu đào tạo theo các nhóm đối tượng

Xác định lỗ hổng về kiến thức & kỹ năng của cán bộ nhân viên

Xác định các nội dung đào tạo cần ưu tiên

Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp (offline, online, blended learning...)

2. Xây dựng & triển khai các chương trình đào tạo (40%)

Xác định mục tiêu cần đạt được của chương trình đào tạo

Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo

Xây dựng tài liệu (slide, video...) & các hoạt động đào tạo liên quan

Làm việc với các Giảng viên nội bộ hoặc Giảng viên thuê ngoài về chương trình đào tạo

Triển khai chương trình đào tạo theo checklist được phê duyệt

3. Theo dõi & đánh giá hiệu quả đào tạo (30%)

Đánh giá hiệu quả chương trình theo cấp độ phù hợp & các tiêu chí ban đầu

Báo cáo & lưu trữ các số liệu về chương trình (định kỳ, theo chương trình hoặc đột xuất theo yêu cầu từ BLĐ)

4. Vận hành hệ thống E-Learning (10%)

Có tư duy về hệ thống & xây dựng bài giảng E-Learning

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực,luật, giáo dục, đào tạo...

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Nam/Nữ độ tuổi từ 22 - 33

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...

Sử dụng được các ứng dụng thiết kế slide, ảnh, clip đơn giản (Canva, Camtasia, Capcut..)

Nhiệt huyết, cởi mở, lắng nghe

Quyền Lợi

Mức lương 11 - 16M

Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực, tư duy & tham gia các hoạt động gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển

