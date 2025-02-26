Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Đường Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

1. Nhiệm vụ chính
a. Xây dựng, theo dõi điều chỉnh hệ thống cơ cấu cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô
tả công việc của các phòng ban theo mô hình tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể.
b. Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quy trình.
c. Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh, bộ khung năng lực.
d. Xây dựng và tổ chức triển khai đánh giá hiệu quả công việc định kỳ.
e. Tổ chức việc đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn của chức danh theo vị trí
công việc.
f. Đầu mối triển khai các dự án nhân sự, phần mềm nhân sự.
g. Thực hiện các báo cáo phân tích liên quan đến năng suất lao động, chất lượng nguồn
nhân lực định kỳ.
2. Nhiệm vụ khác: Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực chuyên môn:
• Học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ưu tiên ngành Quản trị nhân lực.
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy định

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

