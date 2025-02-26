Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
- Hồ Chí Minh: 37 Đường Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
1. Nhiệm vụ chính
a. Xây dựng, theo dõi điều chỉnh hệ thống cơ cấu cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô
tả công việc của các phòng ban theo mô hình tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể.
b. Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quy trình.
c. Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh, bộ khung năng lực.
d. Xây dựng và tổ chức triển khai đánh giá hiệu quả công việc định kỳ.
e. Tổ chức việc đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn của chức danh theo vị trí
công việc.
f. Đầu mối triển khai các dự án nhân sự, phần mềm nhân sự.
g. Thực hiện các báo cáo phân tích liên quan đến năng suất lao động, chất lượng nguồn
nhân lực định kỳ.
2. Nhiệm vụ khác: Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ưu tiên ngành Quản trị nhân lực.
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
