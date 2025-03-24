Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

Karofi là Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á về sản phẩm Máy lọc nước và các Thiết bị Điện gia dụng. Thành lập từ 2006, sau gần 20 năm phát triển với 1800 nhân sự toàn cầu, hiện Karofi đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển với vai trò xây dựng một tổ chức học tập tại Karofi thông qua việc thiết kế và triển khai các sáng kiến đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, tăng năng suất lao động và tối ưu hiệu quả tổ chức.

NHIỆM VỤ

1. Hoạch định chiến lược & Quản lý hiệu suất

• Xây dựng chiến lược, BSC và KPIs cho bộ phận, đảm bảo gắn kết với mục tiêu kinh doanh.

• Quản lý ngân sách đào tạo, tối ưu nguồn lực và đo lường tác động đến năng suất.

• Báo cáo định kỳ về hiệu quả đào tạo và tác động đối với doanh nghiệp.

2. Phát triển tài năng & năng lực

• Quản lý khung năng lực, đánh giá nhân sự và xây dựng lộ trình phát triển.

• Thiết kế chương trình kế nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo.

• Thúc đẩy văn hóa học tập qua các chương trình nội bộ.

3. Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ

• Thiết kế và triển khai chương trình “Train the Trainer” để xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ có chứng nhận.