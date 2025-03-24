Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
15 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 2 USD

Karofi là Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á về sản phẩm Máy lọc nước và các Thiết bị Điện gia dụng. Thành lập từ 2006, sau gần 20 năm phát triển với 1800 nhân sự toàn cầu, hiện Karofi đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển với vai trò xây dựng một tổ chức học tập tại Karofi thông qua việc thiết kế và triển khai các sáng kiến đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, tăng năng suất lao động và tối ưu hiệu quả tổ chức.
NHIỆM VỤ
1. Hoạch định chiến lược & Quản lý hiệu suất
• Xây dựng chiến lược, BSC và KPIs cho bộ phận, đảm bảo gắn kết với mục tiêu kinh doanh.
• Quản lý ngân sách đào tạo, tối ưu nguồn lực và đo lường tác động đến năng suất.
• Báo cáo định kỳ về hiệu quả đào tạo và tác động đối với doanh nghiệp.
2. Phát triển tài năng & năng lực
• Quản lý khung năng lực, đánh giá nhân sự và xây dựng lộ trình phát triển.
• Thiết kế chương trình kế nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo.
• Thúc đẩy văn hóa học tập qua các chương trình nội bộ.
3. Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ
• Thiết kế và triển khai chương trình “Train the Trainer” để xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ có chứng nhận.

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

