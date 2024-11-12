Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng tài liệu đào tạo (hội nhập, kỹ năng, văn hóa,...)

Triển khai đào tạo

Theo dõi, đánh giá hiệu quả đào tạo

Thực hiện quy trình đào tạo và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 03 năm kinh nghiệm Đào tạo

Kỹ năng giao tiếp, truyền tải tốt

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển liên tục

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực

Cơ hội nâng cao chuyên môn và mở rộng ở các lĩnh vực khác của bộ phận Nhân sự

Môi trường vui vẻ, năng động, đề cao sự học hỏi và phát triển

Các chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin