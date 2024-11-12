Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng tài liệu đào tạo (hội nhập, kỹ năng, văn hóa,...)
Triển khai đào tạo
Theo dõi, đánh giá hiệu quả đào tạo
Thực hiện quy trình đào tạo và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 03 năm kinh nghiệm Đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, truyền tải tốt
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển liên tục
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tương xứng với năng lực
Cơ hội nâng cao chuyên môn và mở rộng ở các lĩnh vực khác của bộ phận Nhân sự
Môi trường vui vẻ, năng động, đề cao sự học hỏi và phát triển
Các chế độ phúc lợi đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
