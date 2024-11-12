Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuyên viên đào tạo_ Phòng Đào tạo & KSCL:

- Xây dựng tài liệu đào tạo sản phẩm, kỹ năng phục quá trình tự học, tự đào tạo tại cửa hàng.

- Triển khai trực tiếp, theo dõi các hoạt động đào tạo cho khối cửa hàng: Tranning trực tiếp, online, coaching, OJT, kiểm tra....

- Trực tiếp đào tạo các chương trình: Đào tạo kiến thức về sản phẩm; Đào tạo mô hình dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm; Đào tạo kỹ năng cơ bản cho quản lý; Coaching - huấn luyện kỹ năng thực địa;...

- Kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự và kiểm soát chất lượng dịch vụ khối cửa hàng

- Quản trị dữ liệu đào tạo: Thống kê, phân tích, báo cáo số liệu và lên phương án triển khai

- Tham gia tổ chức các chương trình thi đua nghiệp vụ, thi đua tăng trưởng doanh số, thi đua Văn - Thể - Mĩ

- Các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng

- Địa chỉ làm việc: Trụ sở khối VP 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian: 8h-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kĩ năng giảng dạy, kĩ năng điều phối, kĩ năng làm việc và quản lý nhóm tốt

- Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 2 năm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang.

- Độ tuổi: 25 - 33 tuổi, năng động, trách nhiệm.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng cố định/tháng: 12M – 18M

- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần; tháng lương 13, 14,...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động.

- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...

- Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, sinh nhật toàn công ty theo quý, teambuilding định kỳ, thể dục thể thao, du lịch,...

- Không gian làm việc thoải mái; cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại.

- Được làm việc trong một trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

- Môi trường dân chủ, gắn kết, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

