Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuyên viên đào tạo_ Phòng Đào tạo & KSCL:
- Xây dựng tài liệu đào tạo sản phẩm, kỹ năng phục quá trình tự học, tự đào tạo tại cửa hàng.
- Triển khai trực tiếp, theo dõi các hoạt động đào tạo cho khối cửa hàng: Tranning trực tiếp, online, coaching, OJT, kiểm tra....
- Trực tiếp đào tạo các chương trình: Đào tạo kiến thức về sản phẩm; Đào tạo mô hình dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm; Đào tạo kỹ năng cơ bản cho quản lý; Coaching - huấn luyện kỹ năng thực địa;...
- Kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự và kiểm soát chất lượng dịch vụ khối cửa hàng
- Quản trị dữ liệu đào tạo: Thống kê, phân tích, báo cáo số liệu và lên phương án triển khai
- Tham gia tổ chức các chương trình thi đua nghiệp vụ, thi đua tăng trưởng doanh số, thi đua Văn - Thể - Mĩ
- Các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng
- Địa chỉ làm việc: Trụ sở khối VP 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian: 8h-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kĩ năng giảng dạy, kĩ năng điều phối, kĩ năng làm việc và quản lý nhóm tốt
- Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 2 năm, ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang.
- Độ tuổi: 25 - 33 tuổi, năng động, trách nhiệm.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng cố định/tháng: 12M – 18M
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần; tháng lương 13, 14,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...
- Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, sinh nhật toàn công ty theo quý, teambuilding định kỳ, thể dục thể thao, du lịch,...
- Không gian làm việc thoải mái; cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại.
- Được làm việc trong một trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.
- Môi trường dân chủ, gắn kết, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CH2.2, Tầng 2, Tòa Handiresco, Số 31 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

