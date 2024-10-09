Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

VPS đang tìm kiếm ứng viên tài năng và giàu kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên Đào tạo & Phát triển. Trong vai trò này, bạn sẽ tham gia vào việc phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các chương trình đào tạo của công ty nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, năng lực cho toàn bộ CBNV. Đây là một cơ hội đặc biệt để bạn có thể tạo ra sự khác biệt và đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của chúng tôi.

Trách nhiệm:

Phối hợp triển khai hoạt động phân tích, xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong công ty định kỳ năm/quý/tháng/theo nhu cầu phát sinh Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm/quý/tháng Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất/cải tiến các chương trình đào tạo nhằm bổ sung/nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng cho CBNV trong công ty. Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt và các chương trình đào tạo Adhoc Phụ trách thực hiện hoạt động truyền thông đào tạo (bản tin, minigame, ấn phẩm đào tạo): lên ý tưởng, biên tập nội dung, thiết kế hình ảnh... Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến đào tạo (Hợp đồng, thanh toán, mua sắm, chi phí bồi dưỡng GVNB...) Quản trị dữ liệu đào tạo, cam kết đào tạo và thưc hiện các báo cáo đào tạo (báo cáo sau khoá học/báo cáo định kỳ tháng/quý/năm) Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến E-Learning Theo dõi, tổ chức, quản lý và hỗ trợ học viên tham dự các khoá học Chuyên môn trong Chương trình học và thi Chứng chỉ hành nghề về Chứng khoán Ghi nhận, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu/thông tin/tài liệu đào tạo; Phản hồi, đánh giá các vấn đề cần xây dựng/hoàn thiện/điều chỉnh liên quan đến nội dung/chính sách liên quan đến việc triển khai đào tạo Thực hiện các nhiệm vụ khác theo dự án và theo phân công của cấp trên

Phối hợp triển khai hoạt động phân tích, xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong công ty định kỳ năm/quý/tháng/theo nhu cầu phát sinh

Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm/quý/tháng

Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất/cải tiến các chương trình đào tạo nhằm bổ sung/nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV

Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng cho CBNV trong công ty.

Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt và các chương trình đào tạo Adhoc

Phụ trách thực hiện hoạt động truyền thông đào tạo (bản tin, minigame, ấn phẩm đào tạo): lên ý tưởng, biên tập nội dung, thiết kế hình ảnh...

Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến đào tạo (Hợp đồng, thanh toán, mua sắm, chi phí bồi dưỡng GVNB...)

Quản trị dữ liệu đào tạo, cam kết đào tạo và thưc hiện các báo cáo đào tạo (báo cáo sau khoá học/báo cáo định kỳ tháng/quý/năm)

Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến E-Learning

Theo dõi, tổ chức, quản lý và hỗ trợ học viên tham dự các khoá học Chuyên môn trong Chương trình học và thi Chứng chỉ hành nghề về Chứng khoán

Ghi nhận, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu/thông tin/tài liệu đào tạo; Phản hồi, đánh giá các vấn đề cần xây dựng/hoàn thiện/điều chỉnh liên quan đến nội dung/chính sách liên quan đến việc triển khai đào tạo

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo dự án và theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán/ngân hàng/tài chính/bảo hiểm/các trung tâm cung ứng dịch vụ đào tạo. Có khả năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai các chương trình đào tạo Có khả năng điều phối, tổ chức các chương trình và hoạt động đào tạo Có kỹ năng giao tiếp và khả năng lắng nghe, tổng hợp, phân tích, phản hồi Có kỹ năng PPT, Excel, tổng hợp và xử lý dữ liệu và lập báo cáo Năng động, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận tỷ mỉ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức và triển khai nhiều loại hình đào tạo và các chương trình đào tạo đa dạng

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán/ngân hàng/tài chính/bảo hiểm/các trung tâm cung ứng dịch vụ đào tạo.

Có khả năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai các chương trình đào tạo

Có khả năng điều phối, tổ chức các chương trình và hoạt động đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp và khả năng lắng nghe, tổng hợp, phân tích, phản hồi

Có kỹ năng PPT, Excel, tổng hợp và xử lý dữ liệu và lập báo cáo

Năng động, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận tỷ mỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức và triển khai nhiều loại hình đào tạo và các chương trình đào tạo đa dạng

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, tôn trọng sự khác biệt Chế độ đãi ngộ cạnh tranh hấp dẫ Cơ hội phát triển nghề nghiêp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, tôn trọng sự khác biệt

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh hấp dẫ

Cơ hội phát triển nghề nghiêp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin