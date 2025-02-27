Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
- Hồ Chí Minh: Tầng 5 Tháp W4 tòa nhà Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Liên hệ chủ đầu tư tiếp nhận & cập nhật thông tin hồ sơ mời thầu, thông tin lại cho các phòng ban liên quan .
Lập kế hoạch tiến độ nộp thầu chi tiết ( phối hợp các phòng ban ) & theo dõi đốc thúc các bộ phận thực hiện đúng hạn .
Tổng hợp câu hỏi làm rõ hồ sơ thầu gửi chủ đầu tư .
Tính khối lượng chi tiết, khi cần nhân sự hỗ trợ làm việc với trưởng phòng để phân bổ việc cho team QS quản lý hợp đồng thực hiện .
Chủ động làm việc với P. kỹ thuật, P. triển khai dự án, P. Cung ứng,… tính toán và xây dựng đơn giá chi tiết .
Liên hệ xin nhà thầu phụ xin các báo giá liên quan .
Lập BoQ hoàn chỉnh với đơn giá cạnh tranh
Tổng hợp hồ sơ chào thầu, đảm bảo đúng đủ, trình ký và nộp đúng hạn định .
Các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Kiến thức chung về lĩnh vực xây dựng, nhôm kính,….là một lợi thế
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí QS, dự toán đầu thầu trong các Công ty nhôm kính, xây dựng hoặc vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 + các ngày lễ trong năm theo Quy định Công ty.
Chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty.
Thử việc hưởng 100% lương
BHXH đóng trên 80% thu nhập.
Cơm trưa 40.000 đồng/ngày làm việc
Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện,…
