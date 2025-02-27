Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 Tháp W4 tòa nhà Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Liên hệ chủ đầu tư tiếp nhận & cập nhật thông tin hồ sơ mời thầu, thông tin lại cho các phòng ban liên quan .

Lập kế hoạch tiến độ nộp thầu chi tiết ( phối hợp các phòng ban ) & theo dõi đốc thúc các bộ phận thực hiện đúng hạn .

Tổng hợp câu hỏi làm rõ hồ sơ thầu gửi chủ đầu tư .

Tính khối lượng chi tiết, khi cần nhân sự hỗ trợ làm việc với trưởng phòng để phân bổ việc cho team QS quản lý hợp đồng thực hiện .

Chủ động làm việc với P. kỹ thuật, P. triển khai dự án, P. Cung ứng,… tính toán và xây dựng đơn giá chi tiết .

Liên hệ xin nhà thầu phụ xin các báo giá liên quan .

Lập BoQ hoàn chỉnh với đơn giá cạnh tranh

Tổng hợp hồ sơ chào thầu, đảm bảo đúng đủ, trình ký và nộp đúng hạn định .

Các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp…

Có Kiến thức chung về lĩnh vực xây dựng, nhôm kính,….là một lợi thế

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí QS, dự toán đầu thầu trong các Công ty nhôm kính, xây dựng hoặc vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực

Thưởng tháng 13 + các ngày lễ trong năm theo Quy định Công ty.

Chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty.

Thử việc hưởng 100% lương

BHXH đóng trên 80% thu nhập.

Cơm trưa 40.000 đồng/ngày làm việc

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin